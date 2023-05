DIRETTA MILANO SASSARI/ Video streaming tv: è il sesto incrocio nei playoff (gara-1, 27 maggio 2023)

DIRETTA MILANO SASSARI: I PRECEDENTI NEI PLAYOFF

La diretta di Milano Sassari rappresenta davvero una sfida infinita: dal 2010-2011, stagione da neopromossa per la Dinamo che aveva subito centrato i playoff, le due squadre si affrontano per la sesta volta in post season. La curiosità è legata al fatto che nelle ultime quattro occasioni si è trattato di una semifinale; solo 12 anni fa Milano Sassari era valsa un primo turno, con il Banco di Sardegna che aveva vinto gara-1 venendo però eliminata in quattro partite. In generale l’Olimpia si è qualificata più volte, tre contro due; il pass, oltre al 2011, Milano l’ha ottenuto anche nel 2014 (4-2) e come già ricordato 2022, con un netto 3-0.

Sassari invece ha centrato la finale, eliminando Milano, nel 2015 al termine di una serie magnifica, e chiusa sul 4-3, e poi ancora nel 2019 con un 3-0 senza fattore campo, vincendo i primi due episodi al Forum; la risultante di questo testa a testa ci dice anche che nei playoff l’Olimpia ha ottenuto 13 vittorie contro Sassari, laddove la Dinamo ha battuto Milano in 10 occasioni. Insomma: siamo in equilibrio e questo già depone a favore del Banco di Sardegna, adesso tocca vedere come andranno le cose in questo ennesimo incrocio… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILANO SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Sassari sarà garantita da Eurosport 2: come noto il canale fa parte del pacchetto Sky e lo trovate al numero 211 del decoder, di conseguenza l’appuntamento con questa partita di basket sarà riservato agli abbonati alla televisione satellitare che, in alternativa, potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video di Milano Sassari (senza costi aggiuntivi) grazie all’applicazione Sky Go. Inoltre tutti i match di Serie A1 sono forniti dal portale Eleven Sports, in mobilità: in questo caso, qualora non abbiate sottoscritto un abbonamento alla piattaforma, potrete decidere di acquistare il singolo evento on demand.

MILANO SASSARI: LA SFIDA INFINITA!

Milano Sassari è in diretta dal Mediolanum Forum, alle ore 18:00 di sabato 27 maggio: si gioca per gara-1 della semifinale playoff di basket Serie A1 2022-2023. Torna la sfida infinita: ancora Olimpia e Dinamo, ancora in semifinale. Passano gli anni, cambiano i contesti “interni”, ma questa rivalità è sempre scintillante: un anno fa Milano aveva spazzato via Sassari con un perentorio 3-0, quest’anno il Banco di Sardegna spera ovviamente di fare meglio e, anche se per il momento non osa sperare nella finale, sa di potersela comunque giocare contro la testa di serie numero 1.

Intanto Sassari ha fatto fuori una Venezia che era in grande forma entrando nella post season, e dunque già questo deve preoccupare Ettore Messina; in più l’Olimpia ha comunque sulle gambe una stagione lunga e questo si è visto anche contro Pesaro, perché dopo due gare dominate al Forum è arrivato il ko alla Vitrifrigo Arena. Certo: dettagli, ma utili per iniziare a leggere la diretta di Milano Sassari e ipotizzare, anche pensando alla serie, come potrebbero andare le cose. Naturalmente partiamo da questa gara-1, poi il resto della trama si svilupperà sotto i nostri occhi di grandi appassionati di basket…

DIRETTA MILANO SASSARI: SITUAZIONE E CONTESTO

Diretta Milano Sassari dunque: ancora una volta le due squadre si giocano una semifinale playoff. Negli occhi resta forse la grande impresa del Banco di Sardegna, che era poi volato a prendersi lo scudetto; tuttavia da allora sono passati 8 anni e troppe cose sono cambiate. Il riferimento è lo scorso anno: stessi allenatori, qualche giocatore rimasto nei due roster, la Dinamo che si è qualificata alla semifinale senza il fattore campo (allora aveva eliminato Brescia, stavolta appunto Venezia). L’Olimpia resta la squadra da battere, e per farla fuori bisogna superarla tre volte in una serie: ipotesi parecchio difficile, considerato tutto, ma Sassari se la vuole comunque giocare.

Il fatto che Milano abbia perso gara-3 a Pesaro resta appunto un incidente di percorso, e poi ogni serie fa a sé perché cambiano le situazioni e soprattutto gli avversari; tuttavia, lo abbiamo già detto, la squadra di Messina in questa stagione non è sempre stata brillantissima e, anche se è passato del tempo, come intensità potrebbe anche pagare la lunga cavalcata in Eurolega. Nei playoff la mancanza di energie si paga a caro prezzo: la Dinamo ha una possibilità e certo iniziare la semifinale con il blitz al Mediolanum Forum sarebbe già importantissimo, ma staremo a vedere cosa ci racconterà il parquet tra poche ore…











