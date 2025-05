DIRETTA MILANO SCAFATI: TUTTO GIÀ DECISO!

Ci apprestiamo a vivere la diretta Milano Scafati, che si gioca alle ore 18.15 di domenica 11 maggio e, presso l’Unipol Forum, è valida per la 30^ giornata di basket Serie A1 2024-2025. È una partita in cui è tutto già deciso: l’Olimpia si lancia verso i playoff ma è già sicura del quinto posto in classifica, a causa della sconfitta di Trapani che la ha impedito di correre per avere il fattore campo a disposizione. Chiaramente, giocare una serie senza la bella in casa, e da iniziare con due gare in trasferta, potrebbe essere determinante: quest’anno le avversarie sono davvero competitive, e forse a Milano manca quel fuoco vivo che le ha fatto vincere gli ultimi tre scudetti.

Si vedrà, intanto Scafati retrocede dopo due salvezze davvero bellissime: quest’anno non è bastato l’orgoglio della piazza, il talento di Rob Gray (che ha salutato in anticipo) e l’eterno Andrea Cinciarini, la Givova torna in Serie A2 ma sarà subito pronta a dare battaglia per la promozione, intanto in questi tre anni ha fatto comunque vedere ottime cose. Diamo allora la parola alla diretta Milano Scafati, partita che conta poco anche per l’Olimpia che però, se non altro, deve provare a entrare in ritmo playoff e ritrovare le sue certezze.

MILANO SCAFATI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Non potrete seguire la diretta tv di Milano Scafati, l’unica possibilità per assistere al match è quello della diretta streaming video su DAZN, ma dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

DIRETTA MILANO SCAFATI: L’OLIMPIA PER CARBURARE

Ettore Messina prende la diretta Milano Scafati come un allenamento in vista dei playoff: la sua Olimpia nel corso di questa stagione ha fatto meno di quello che ci si sarebbe aspettati, e questa volta non c’entra solo un’Eurolega nuovamente deludente, nella quale Milano avrebbe voluto puntare la Final Four ma non è riuscita nemmeno a qualificarsi per il play in. Il percorso europeo sta diventando una sorta di maledizione, ma quest’anno Milano ha faticato tanto anche in campionato: lo dimostra il fatto che è arrivata all’ultima giornata con 10 sconfitta sul groppone, l’ultima quella di Trapani che ha impedito di correre anche per il secondo posto.

Sono tanti ko, ci sono stati dei momenti in cui l’Olimpia è parsa una squadra scollegata e non troppo amalgamata come roster; naturalmente poi il talento dei singoli, da Nikola Mirotic a Zach LeDay passando per Shavon Shields e gli altri, permette di vincere le partite e andare comunque ai playoff nel lotto delle favorite per lo scudetto, ma che qualcosa in questa stagione non abbia funzionato è sotto gli occhi di tutti a cominciare anche da qualche sfida diretta, ma anche sconfitte contro squadre decisamente inferiori. Adesso però c’è la post season e Milano sa di poter resettare tutto andando a caccia del quarto tricolore consecutivo: sarà un percorso interessante…