Diretta Milano Scafati/ Streaming video tv: partita scontata al Forum? (basket A1)

DIRETTA MILANO SCAFATI: L’OLIMPIA PER ALLUNGARE!

Milano Scafati è in diretta dal Mediolanum Forum, alle ore 16:30 di domenica 5 marzo: si gioca per la 20^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Sfida che apparirebbe scontata: l’Olimpia naviga in testa alla classifica e prima della sosta ha vinto il derby fuori casa, riuscendo a tenere a distanza Virtus Bologna e Tortona anche se poi in Coppa Italia ha vissuto una tremenda delusione, perdendo al primo turno contro Brescia e lasciando per strada in questo modo il secondo trofeo stagionale – dopo la Supercoppa – ancora senza raggiungere nemmeno la finale.

Per quanto riguarda Scafati, ovviamente la neopromossa gioca per la salvezza: due settimane fa il ko interno contro Trento ha nuovamente complicato una situazione che stava migliorando, innegabilmente Attilio Caja ha dato un passo nuovo alla squadra che però sa bene di dover lottare sino all’ultimo per confermarsi in Serie A1. Aspettiamo ora che la diretta di Milano Scafati prenda il via, nel frattempo possiamo certamente valutare quelli che sono i temi principali che potrebbero emergere da questo interessante pomeriggio al Mediolanum Forum.

DIRETTA MILANO SCAFATI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Scafati non è una di quelle che per la 20^ giornata di basket saranno trasmesse sui canali della nostra televisione. L’alternativa come sempre esiste, ed è noto che sia rappresentata dal portale Eleven Sports che fornisce tutte le partite del campionato di Serie A1: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video con la possibilità di acquistare l’evento on demand, e dobbiamo ricordare che da qualche tempo questa piattaforma è visibile anche su DAZN. Infine sul sito ufficiale della Lega, www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA MILANO SCAFATI: RISULTATI E CONTESTO

Ovviamente la diretta di Milano Scafati, dovendola analizzare sulla carta, pende in maniera netta dalla parte dell’Olimpia: la squadra di Ettore Messina è la principale candidata a vincere quello scudetto agguantato già la scorsa stagione, certamente in un campionato molto lungo e che prevede i playoff le battute d’arresto possono arrivare ma la differenza in campo esiste, anche volendo considerare che Milano potrebbe essere stanca per aver giocato venerdì sera in Eurolega – contro la capolista Olympiacos – e appunto per l’impegno in Coppa Italia, durato comunque una sola partita.

Scafati dal canto suo ha avuto una settimana di tempo per preparare la trasferta nel capoluogo lombardo; della Givova bisogna dire che il roster di Caja ha a disposizione giocatori che possono risolvere le gare da soli (da David Logan a Stanley Okoye, arrivato a stagione in corso e subito determinante) ma chiaramente l’impatto che Scafati può avere sul campionato è del tutto diverso rispetto a una Milano che è stata costruita per arrivare in fondo a ogni singola competizione, Eurolega inclusa. Tuttavia vedremo quello che ci riserverà questo match tra qualche ora…











