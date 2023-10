DIRETTA/ Milano Scandicci video streaming Rai: le parole di Miriam Sylla (Serie A1, oggi 22 ottobre 2023)

DIRETTA MILANO SCANDICCI: PARLA MIRIAM SYLLA

Mentre si avvicina la diretta di Milano Scandicci, possiamo fare un passo indietro a settimana scorsa, quando il Vero Volley vinse per 1-3 sul campo della Itas Trentino nella prima trasferta del nuovo campionato di Serie A1. Certo, al femminile Trento non è forte quanto fra gli uomini, ma è stata in ogni caso una bella dimostrazione di forza da parte delle lombarde, trascinate in particolare dai 26 punti di una certa nuova arrivata che risponde al nome di Paola Egonu. Tuttavia, è stata Miriam Sylla a vincere il premio quale migliore giocatrice della partita, con una prestazione eccellente e impreziosita da 12 punti.

Questo il motivo per cui è stata proprio Sylla a parlare per il sito Internet della Allianz Vero Volley Milano al termine della partita: “Va bene il trofeo di MVP, ma quello che conta oggi è la vittoria di squadra. Non era scontato, soprattutto dopo il terzo set in cui loro ci hanno messo in difficoltà. Per noi è stato un po’ più difficile venir fuori, ci siamo fatte un po’ innervosire. Abbiamo cambiato sestetto, ed era la prima volta dopo tempo che giocavamo assieme e quindi servirà un pochino rodare il gruppo. Cercheremo di fare meglio già nelle prossime gare”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MILANO SCANDICCI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Scandicci sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando e “casa” ormai abituale per il volley; ciò significa evidentemente che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Milano Scandicci, offerta sempre per tutti tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI MILANO SCANDICCI

MILANO SCANDICCI: PARTITA INTERESSANTE!

Milano Scandicci, in diretta dall’Allianz Cloud naturalmente del capoluogo lombardo, si giocherà oggi pomeriggio, domenica 22 ottobre 2023, con inizio alle ore 17.30 per la terza giornata del nuovo campionato di Serie A1 di pallavolo femminile edizione 2023-2024. La diretta di Milano Scandicci ci offrirà una sfida certamente intrigante, che nella scorsa stagione era stata una semifinale scudetto, quindi siamo ai vertici del volley italiano al femminile. Per la precisione, Scandicci nella passata stagione era stata seconda e Monza terza, poi però l’incrocio in semifinale premiò le lombarde, vincitrici per 2-3 in trasferta nella decisiva gara-3.

Un epilogo sul filo di lana, doloroso per la Savino Del Bene Scandicci ma che fu poi ampiamente legittimato dal Vero Volley Milano, che poi portò Conegliano alla quinta partita della finale scudetto dopo essere stata anche in vantaggio per 2-1. Il tricolore è sfumato sul filo di lana, ma il progetto Vero Volley continua e passa anche dal trasferimento a Milano, pure per quanto riguarda il campionato oltre che per la Champions League. Insomma, la storia recentissima della partita ci mostra il valore del match che ci attende oggi, siamo curiosi di scoprire che cosa ci dirà quindi la diretta di Milano Scandicci…

DIRETTA MILANO SCANDICCI: IL CONTESTO

Siamo naturalmente alle prime battute di una nuova stagione, possiamo comunque analizzare come arrivano le due formazioni alla diretta di Milano Scandicci. Il Vero Volley Milano ha debuttato con la perentoria vittoria casalinga per 3-0 nel derby lombardo contro Busto Arsizio, poi ecco alla seconda giornata il successo esterno per 1-3 sul campo della neopromossa Trento. Due giornate sono poche per fare bilanci, anche perché il primo big-match sarà quello di oggi, però il Vero Volley ha iniziato con il piede giusto e Milano può sognare.

Dall’altra parte, anche la Savino Del Bene Scandicci ha debuttato con una vittoria per 3-0 in un derby, naturalmente in questo caso contro Firenze, poi alla seconda giornata ecco un successo per 1-3 nella prima trasferta stagionale sul campo di Busto Arsizio. Il cammino quindi fino a questo momento è stato identico per le due società: 3-0 casalingo e 1-3 esterno. Certamente adesso si alza il livello di difficoltà, soprattutto per le toscane che giocheranno in trasferta, ma la diretta di Milano Scandicci potrebbe naturalmente darci già le prime vere risposte sul livello delle due società nella nuova stagione…

