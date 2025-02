DIRETTA MILANO SCANDICCI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, sta per cominciare la diretta Milano Scandicci: il sogno sarebbe quello di affrontarsi in Champions League, perché lombarde e venete sono dalla parte opposta del tabellone e vorrebbe dire una finale tra Vero Volley e Savino Del Bene, mentre molto probabile appare l’incrocio nella semifinale dei playoff scudetto. Di certo finora i due confronti stagionali sono stati molto divertenti. Domenica 8 dicembre scorso, nella penultima d’andata, Scandicci si impose per 3-2 in rimonta, per la gioia del pubblico amico al Palazzo Wanny di Firenze dopo poco più di due ore di gioco.

In Coppa Italia invece ha avuto la meglio il Vero Volley, sempre in cinque set ma in campo neutro alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno: era sabato 8 febbraio, quindi il ricordo in questo caso è davvero fresco, con Milano che si prese il successo grazie al 15-12 nel quinto set, anche se poi il giorno seguente fu Conegliano ad alzare il trofeo. Ci divertiremo anche stasera, stavolta in casa lombarda? Ce lo dirà la diretta Milano Scandicci, via! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MILANO SCANDICCI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Milano Scandicci in tv sarà in chiaro su Rai Sport, essendo naturalmente la partita selezionata per il turno, con anche l’opzione della diretta streaming video su Rai Play.

MILANO SCANDICCI: SFIDA DI LUSSO IN CASA VERO VOLLEY

L’ultimo turno infrasettimanale della Serie A1 di volley femminile avrà una partita che per importanza spicca nettamente su tutte le altre, cioè naturalmente la diretta Milano Scandicci. L’appuntamento è alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 26 febbraio 2025, presso la Opiquad Arena di Monza, dove quindi stasera la Numia Vero Volley Milano tornerà a giocare, anche se il capoluogo brianzolo ormai è più abituato ad ospitare le partite della metà maschile del consorzio. Non è la prima volta, ma stavolta la posta in palio sarà davvero alta, nella penultima giornata della stagione regolare del campionato che poi finirà sabato sera.

Infatti dall’altra parte della rete nella diretta Milano Scandicci ci sarà evidentemente la Savino Del Bene Scandicci, cioè la grande rivale delle lombarde per il secondo posto. Attualmente le toscane hanno 57 punti, due in più rispetto al Vero Volley, che però punta sul fattore campo per ribaltare la situazione. Verosimilmente le due squadre si ritroveranno nella semifinale dei playoff, di fatto adesso c’è da decidere chi avrà il fattore campo, che naturalmente potrebbe aiutare molto. Insomma, la diretta Milano Scandicci sarà imperdibile e un grande spettacolo tra due big da Champions League…

DIRETTA MILANO SCANDICCI: LA VOLATA PER IL SECONDO POSTO

Abbiamo inquadrato la posta in palio, la diretta Milano Scandicci metterà in palio l’obiettivo massimo alle spalle della schiacciasassi Conegliano. All’andata vinsero 3-2 le toscane a Firenze, stavolta al Vero Volley servirebbe una vittoria da 3 punti per ribaltare la situazione, in attesa di iniziare la fase decisiva della stagione, con i quarti di finale di Champions League e l’inizio dei playoff scudetto. Milano di recente ha incassato il doppio ko contro Conegliano fra Coppa Italia (dopo avere vinto la semifinale con le toscane) e campionato, ma naturalmente sarebbe prezioso mettersi almeno davanti a Scandicci.

Nel weekend la Savino Del Bene ha guadagnato un punto vincendo 3-1 contro Pinerolo mentre il Vero Volley ha avuto bisogno di cinque set per piegare Vallefoglia, adesso ci sarebbe l’occasione per chiudere i conti in anticipo – attenzione perché l’ultima giornata prevederà un ostico doppio incrocio piemontese, per Milano a Chieri e per Scandicci contro Novara. Inoltre chi avrà la meglio potrebbe guadagnare anche un vantaggio psicologico, sono davvero tanti i motivi per seguire la diretta Milano Scandicci…