DIRETTA MILANO SCHWERIN (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Mancano solo pochi minuti alla diretta Milano Schwerin, abbiamo già tracciato il possibile percorso del Vero Volley in Champions League mentre ora dobbiamo dire che in Serie A1 la squadra lombarda, dopo il netto 3-0 contro Bergamo, ha cementato il terzo posto in classifica ma spera ancora di arrivare seconda. Sarebbe un risultato importante: cambierebbe l’avversaria nel primo turno dei playoff (attualmente si passerebbe da Busto Arsizio alla stessa Bergamo) ma soprattutto Milano avrebbe il fattore campo a favore nell’eventuale semifinale contro Scandicci. A tale proposito, attenzione: il 26 febbraio il Vero Volley ospiterà proprio la Savino del Bene.

Sarà l’occasione giusta per operare il sorpasso in classifica, contando che le altre due partite (Vallefoglia e Chieri in trasferta) sono sì complesse ma comunque con Milano in chiaro vantaggio nel pronostico, mentre Scandicci all’ultima giornata dovrà ospitare Novara e potrebbe lasciare ulteriormente qualcosa. Per il momento però concentriamoci su quello che dirà il campo all’Arena di Monza, finalmente è tutto pronto per scoprire se il Vero Volley raggiungerà in carrozza i quarti di finale di Champions League e allora mettiamoci comodi, la diretta Milano Schwerin sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA MILANO SCHWERIN IN STREAMING VIDEO TV

Segnaliamo che non ci sarà una vera e propria diretta tv di Milano Schwerin, ma la partita potrà essere seguita – dagli abbonati – sulla piattaforma DAZN, dunque in diretta streaming video utilizzando gli apparecchi compatibili.

FORMALITÀ PER IL VERO VOLLEY

Con la diretta Milano Schwerin, in programma alle ore 19:00 di giovedì 20 febbraio presso l’Arena di Monza, scopriremo se il Vero Volley arriverà ai quarti di Champions League 2024-2025: si gioca infatti il ritorno dei playoff e possiamo dire che, per quanto si è visto due settimane fa in Germania, per Milano questa partita possa rappresentare una formalità. All’andata infatti il Vero Volley ha dominato: non solo ha vinto 3-0 ma lo ha anche fatto con primo e terzo set nel quale le avversarie non hanno fatto più di 16 punti (14 in quello di apertura), è stato combattuto solo il secondo set ma, ecco, Milano non ha mai penato nel corso della partita.

Adesso dunque perché il Vero Volley si qualifichi ai quarti basta vincere due set: anche se Schwerin dovesse imporsi al tie break le lombarde saranno comunque avanti in Champions League, proseguendo così la corsa verso la replica della finale giocata lo scorso anno, sempre ovviamente con i titolo continentale come obiettivo pur sapendo che potrebbe mancare ancora qualcosa per andare a prenderlo. Intanto però vediamo cosa succederà nella diretta Milano Schwerin che comunque rimane da giocare, intanto però si può già fare qualche considerazione sulla strada che attenderebbe il Vero Volley nella competizione.

DIRETTA MILANO SCHWERIN: VERSO I QUARTI

La diretta Milano Schwerin è la partita che potrebbe consegnare i quarti di Champions League al Vero Volley: come sappiamo il tabellone è già formato sino alla finale, per ora Milano affronta una squadra che era stata terza nel suo girone e che aveva subito un doppio e netto 0-3 dall’Eczacibasi, ovvero la corazzata turca che sarebbe l’avversaria nei quarti di finale. Dovesse superare lo scoglio, Milano avrebbe poi la sfida più difficile di tutte: quella contro Conegliano, che nelle ultime settimane ha nuovamente battuto il Vero Volley in due occasioni, sempre senza discussioni, prima nella finale di Coppa Italia e poi nel turno infrasettimanale di Serie A1.

In finale poi ci sarebbero comunque delle avversarie tostissime: eventualmente un altro derby con Scandicci, ma anche il sempre presente VakifBank o il Fenerbahçe che, ricordiamo, due anni fa in Champions League era riuscito nella grande impresa di eliminare la Imoco. Forse stiamo correndo troppo, dopo tutto siamo solo al ritorno dei playoff ma è lecito pensare che Milano ai quarti arriverà, poi sarà appunto da vedere come andranno le due partite contro Eczacibasi che rimane una rivale tostissima ma, tutto sommato, anche superabile dal Vero Volley qualora mandi in campo la versione migliore di se stessa.