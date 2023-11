DIRETTA MILANO STARA PAZOVA/ Video streaming tv: un anno fa andò così (Champions League, 9 novembre 2023)

DIRETTA MILANO STARA PAZOVA: L’ULTIMA VOLTA

Pronti a vivere la diretta di Milano Stara Pazova, facciamo un salto indietro nel tempo e andiamo a ricordare quale fosse stato il percorso del Vero Volley nell’ultima edizione di Champions League. Milano era inserita nel gruppo B con Le Cannet, Alba-Blaj e Prometey; un girone tutto sommato abbordabile che infatti la squadra lombarda aveva vinto con cinque affermazioni e una sola sconfitta, assolutamente indolore e maturata al tie break contro le francesi di Le Cannet. La formula della Champions League aveva consentito a Milano, in quanto prima nel girone, di evitare il playoff ma poi l’incrocio era stato terribile: il VakifBank, che era stato superato da Novara nel primo turno.

DIRETTA/ Scandicci Plovdiv (risultato finale 3-0): cappotto italiano! (8 novembre 2023)

Milano aveva perso nettamente la prima partita, cadendo per 3-0; avrebbe avuto bisogno di un miracolo per qualificarsi alla semifinale di Champions League e il miracolo non era avvenuto, perché la squadra di Istanbul aveva vinto anche il ritorno (3-2) e aveva così proceduto verso la semifinale contro il Fenerbahçe (che aveva eliminato Conegliano) andando a vincere il trofeo. Questa volta però Paola Egonu gioca dall’altra parte, e il Vero Volley come detto andrà a caccia di rivincita già nella doppia sfida del girone che sarà abbastanza determinante… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Conegliano Beveren (risultato finale 3-0): le Pantere dilagano (oggi 7 novembre 2023)

DIRETTA MILANO STARA PAZOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Stara Pazova non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; tuttavia c’è una bella notizia perché la partita della Champions League di volley femminile si potrà seguire tramite il servizio di diretta streaming video. Qui abbiamo due opzioni, per ciascuna delle quali bisognerà comunque sottoscrivere un abbonamento: la prima è quella di affidarsi a Eurosport Player, la piattaforma che fornisce i contenuti previsti dal canale satellitare, la seconda invece è disponibile con Discovery Plus che già dalla passata stagione aveva acquisito i diritti per i match di questa competizione.

Diretta/ Zaksa Jastrzebski (risultato finale 3-2) streaming video: trionfa il Kozle!

GRANDE ATTESA PER LA PRIMA!

Milano Stara Pazova, in diretta dall’Arena Monza alle ore 20:00 di giovedì 9 novembre, si gioca per la prima giornata nel gruppo A della Champions League 2023-2024 di volley femminile. Anche per il Vero Volley arriva l’esordio nel torneo: Milano è una squadra cresciutissima nelle ultime stagioni, che è già arrivata a giocarsi la finale scudetto e che ora vuole sognare in grande, forte della straordinaria firma estiva di Paola Egonu e di un gruppo nel quale è stato mantenuto lo zoccolo duro, proprio per andare all’assalto di quella gloria che finora è sempre mancata.

Processo lungo, come dimostra anche la sconfitta già subita in Supercoppa (naturalmente per mano della solita Conegliano), ma processo che potrebbe realmente portare Milano a diventare una corazzata abituata a sollevare trofei; intanto l’esordio in Champions League, con la diretta di Milano Stara Pazova sempre più vicina, dovrebbe essere abbordabile e sarà importante partire con il piede giusto, perché anche perdere per strada qualche set potrebbe costare la qualificazione ai quarti di finale in una formula come sempre molto “chiusa” riguardo le seconde chance.

DIRETTA MILANO STARA PAZOVA: SITUAZIONE E CONTESTO

Si avvicina la diretta di Milano Stara Pazova: possiamo allora dire che il Vero Volley avrà in questo gruppo A una grande avversaria nel VakifBank. Paola Egonu si confronta immediatamente con il suo passato più recente: è stata lei, con una prestazione sensazionale in finale, a riportare la squadra turca sul tetto d’Europa con la vittoria dell’ultima Champions League, è stata lei a trascinare il VakifBank a eliminare Milano (che ufficialmente era ancora Monza) nei quarti di finale dello scorso anno.

Milano dunque avrà la grande occasione per rifarsi, ma dovrà stare attenta: contro le altre due avversarie, che sono Stara Pazova e Mulhouse, dovrà essere perfetta o quasi per evitare che brutte sorprese in termini di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Tradotto, questa sera contro le ragazze serbe bisognerà subito aprire le danze con una vittoria per 3-0, risultato che certamente è nelle corde di un Vero Volley che sta studiando per diventare una big di Champions League. Come sempre il taraflex fornirà tra poco le sue risposte…











© RIPRODUZIONE RISERVATA