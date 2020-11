Diretta Milano Stella Rossa/ Streaming video tv: l’Olimpia torna in Eurolega

DIRETTA MILANO STELLA ROSSA: LPOLIMPIA ALLA PROVA POST COVID

Milano Stella Rossa, in diretta dal Mediolanum Forum di Assago alle ore 20.45 di questa sera, mercoledì 18 novembre 2020, è la partita valida per la nona giornata della stagione regolare della Eurolega di basket 2020-2021 che vede l’Olimpia finalmente tornare in campo. Basterebbe infatti dire che prima della diretta di Milano Stella Rossa gli uomini di coach Ettore Messina hanno disputato solamente cinque partite su otto finora per capire quanto sia particolare la situazione dell’Olimpia Milano, il cui ruolino di marcia è in positivo grazie a tre vittorie a fronte di due sconfitte, l’ultima delle quali arrivata un paio di settimane fa a Valencia, nell’unica partita che Milano ha giocato nell’ultimo mese in Eurolega. Già, perché la penultima uscita è ancora la splendida vittoria contro il Real Madrid del 16 ottobre scorso: con i ritmi che caratterizzano l’Eurolega, giocare una sola partita in un mese vuol dire avere poi un fittissimo calendario di recuperi, al quale però si penserà più avanti. Per ora ha la precedenza il campo, dove l’Olimpia Milano vuole vincere contro una Stella Rossa Belgrado che ha lo stesso numero di vittorie ma con ben tre partite giocate in più, dunque dovrebbe essere ampiamente alla portata degli uomini di Messina.

DIRETTA MILANO STELLA ROSSA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Stella Rossa, salvo variazioni di palinsesto, non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione; nessun appuntamento sullo schermo per questo turno di Eurolega, ma l’appuntamento per tutti gli appassionati è come sempre sul portale Eurosport Player, che fornisce le partite del torneo in diretta streaming video (bisognerà essere abbonati al servizio). Sul sito ufficiale www.euroleague.net potrete inoltre consultare il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet, come anche i contenuti multimediali e tutte le informazioni utili.

DIRETTA MILANO STELLA ROSSA: IL CONTESTO

Detto della particolarità della situazione in Eurolega, arriviamo alla diretta di Milano Stella Rossa con la consapevolezza che l’Olimpia in Italia è uno schiacciasassi. Vinta la Supercoppa Italiana in modo autorevole, anche in campionato finora il cammino della capolista è stato perfetto, con otto successi in altrettante partite disputate. L’ultima è stata quella sul campo di Cantù domenica pomeriggio, un derby che è rimasto a lungo in bilico ma che infine ha sancito l’affermazione di Milano, che ha espugnato Desio con il netto punteggio di 71-89, anche se almeno nel primo tempo i brianzoli hanno impegnato a fondo i cugini metropolitani. In seguito però Milano ha allungato, trascinata soprattutto dai 24 punti di Rodriguez e dall’eccellente rendimento nel tiro da 3 (11/22). Neanche il derby dunque ha macchiato il dominio in Italia dell’Olimpia Milano: ora però finalmente si torna a giocare anche in Eurolega, che cosa succederà con la Stella Rossa?

© RIPRODUZIONE RISERVATA