Diretta Milano Torino 2020/ Streaming video Rai: nuovo arrivo a Stupinigi

L’estate del grande ciclismo prosegue con la diretta della Milano Torino 2020 oggi, mercoledì 5 agosto: parliamo di un’altra classica di notevole importanza nel calendario italiano, una delle tante corse che in questo anomalo 2020 ha dovuto cambiare data e, come vedremo, presenta novità significative anche per quanto riguarda il percorso, che ci riserverà un arrivo a Stupinigi adatto sulla carta alle ruote veloci. Negli ultimi anni ci eravamo abituati a una Milano Torino con arrivo in cima al colle di Superga, dove l’anno scorso aveva vinto il canadese Michael Woods, ed ormai in autunno, a ridosso del Giro di Lombardia. Eccoci invece ai primi di agosto e con un percorso diverso, che strizza l’occhio soprattutto a chi sabato parteciperà alla Milano Sanremo, prima classica Monumento di questo 2020 che stravolge anche le più consolidate abitudini. Di certo però resta grande l’attesa per la diretta della Milano Torino 2020, come d’altronde è giusto che sia dal momento che parliamo della corsa più antica in assoluto a livello mondiale.

Infatti la prima edizione della Milano Torino risale addirittura al 1876, quando un gruppo di coraggiosi lanciarono una sfida a chi sarebbe arrivato per primo al capoluogo piemontese partendo da quello lombardo in bicicletta. Poi ci fu una lunga sosta prima della seconda edizione e altre interruzioni non mancarono anche in seguito, resta comunque il fascino di una corsa che affonda le proprie radici ai primordi del ciclismo.

Ricordiamo agli appassionati che sarà garantita la diretta tv della Milano Torino 2020 in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, il canale numero 57 del telecvomando, a cominciare dalle ore 16.30 per seguire tutte le fasi salienti di questa grande classica del nostro ciclismo. Di conseguenza, sarà disponibile anche la diretta streaming video per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

Dal punto di vista tecnico, come abbiamo già accennato, la diretta della Milano Torino 2020 si caratterizzerà per la modifica rispetto al percorso delle ultime stagioni: andiamo allora subito a scoprire in maggiore dettaglio che cosa ci riserverà il tracciato proposto da Rcs Sport. La partenza avrà luogo da Mesero, in provincia di Milano, alle ore 13.55; si attraverseranno poi località quali Magenta, Abbiategrasso, Vigevano e Mortara prima di entrare in Piemonte, affrontando fra le province di Alessandria e Asti qualche lieve collina, ma nulla di significativo in particolare per dei ciclisti professionisti.

Possiamo dunque parlare di un percorso pianeggiante, anche perché gli ultimi 50 km circa verso il traguardo di Stupinigi – che sarà raggiunto dopo 198 km indicativamente attorno alle ore 18.30 – saranno davvero tutti in pianura e di conseguenza salvo sorprese un lungo avvicinamento a una volata di gruppo a ranghi compatti. Non cambierà il prestigio della sede di arrivo: dalla Basilica di Superga passiamo alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, una delle più celebri residenze della famiglia Savoia. Cambieranno però i protagonisti più attesi, non più scalatori bensì ruote veloci, come ad esempio Sonny Colbrelli che nel 2018 proprio a Stupinigi vinse il Gran Piemonte. Ecco, la Milano Torino 2020 tecnicamente parlando si avvicinerà molto a quella edizione della corsa piemontese…



