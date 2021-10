Diretta Milano Torino 2021/ Streaming video Rai: si torna a Superga

DIRETTA MILANO TORINO 2021: CHI SARÀ IL VINCITORE?

La diretta Milano Torino 2021 ci garantirà anche oggi mercoledì 6 ottobre lo spettacolo del grande ciclismo in una settimana straordinaria per tutti gli appassionati, che culminerà naturalmente sabato con il Giro di Lombardia. Si torna dunque alla normalità dopo l’edizione 2020 corsa in piena estate, per la Milano Torino questo concetto è ancora più vero perché l’anno scorso cambiò drasticamente anche il percorso, tanto che la vittoria andò al velocista francese Arnaud Demare, mentre oggi si tornerà a dare gloria a chi va forte in salita, perché ci sarà la doppia scalata al colle di Superga.

Si era arrivati alla Basilica per l’ultima volta due anni fa e la vittoria era andata al canadese Michael Woods, che si era preso così il successo nell’edizione numero 100 della Milano Torino, che è la corsa più antica in assoluto a livello mondiale. Infatti la prima edizione risale addirittura al 1876, quando un gruppo di coraggiosi lanciarono una sfida a chi sarebbe arrivato per primo al capoluogo piemontese partendo da quello lombardo in bicicletta. Poi ci fu una lunga sosta prima della seconda edizione e altre interruzioni non mancarono anche in seguito, resta comunque il fascino di una corsa che affonda le proprie radici ai primordi del ciclismo. L’elenco dei partecipanti è di primissimo livello, possiamo essere sicuri che in cima al Colle di Superga il vincitore sarà un grande nome dunque adesso andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere sulla diretta Milano Torino 2021.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA MILANO TORINO 2021

La diretta tv della Milano Torino 2021 sarà garantita su Rai Sport + HD (canale numero 57), dove il collegamento avrà inizio già alle ore 15.00, dunque ampia copertura di tutte le fasi decisive della corsa comprese interviste, commenti e premiazioni finali. Anche la diretta streaming video sarà dunque garantita dalla Tv di Stato, tramite il sito Internet della Rai all’indirizzo www.raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

DIRETTA MILANO TORINO 2021: IL PERCORSO

Verso la diretta della Milano Torino 2021, possiamo adesso esaminare il percorso, che tornerà a ricalcare quello delle edizioni più recenti di questa classica con l’eccezione del 2020. La partenza avrà luogo da Magenta alle ore 12.20 e a lungo si pedalerà in pianura attraversando le province di Milano, Novara, Vercelli, Biella e Torino, con solo qualche lieve saliscendi tra cui possiamo evidenziare la salita di Zimone al km 84,5, l’unica asperità significativa della Milano Torino 2021 almeno fino a quando si arriverà ai piedi del Colle di Superga. A quel punto mancheranno circa 24 km all’arrivo della Milano Torino e la musica cambierà: si affronterà infatti per la prima volta la salita verso la Basilica, un’ascesa di 4,9 km con pendenza media del 9,1% e punte di pendenza massima che toccheranno il 14%.

Naturalmente si scatenerà la bagarre ed entreranno in azione anche i big: a seguire, ecco la discesa verso San Mauro Torinese e un breve tratto pianeggiante per tornare ai piedi della salita e affrontarla per la seconda e decisiva volta, visto che in questo caso in cima a Superga sarà collocato l’arrivo. Sarà spettacolo assicurato, anche perché sono attesi in gara praticamente tutti i big che poi daranno la caccia sabato al successo nel Giro di Lombardia. Dall’eterno Vincenzo Nibali passando per i già vincitori Thibaut Pinot e Michael Woods, il campione del Mondo Julian Alaphilippe, la Slovenia con Primoz Roglic e Tadej Pogacar fino ad arrivare al Duemila con Remco Evenepoel, scegliamo questi sette nomi in un cast davvero stellare.

