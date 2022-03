Diretta Milano Torino 2022/ Streaming video Rai: la classica torna a marzo

DIRETTA MILANO TORINO 2022: CLASSICISSIMA DI PRIMAVERA

La diretta Milano Torino 2022 ci garantirà anche oggi mercoledì 16 marzo lo spettacolo del grande ciclismo, a pochi giorni dalla fine della Tirreno Adriatico dominata da Tadej Pogacar e in vista della Milano Sanremo che sarà naturalmente sabato. Si tratta di un ritorno al passato: per tanti anni la Milano Torino è stata l’apripista in vista della Classicissima di primavera, poi era stata spostata in autunno svolgendo di fatto lo stesso ruolo per il Giro di Lombardia, ma quest’anno gli organizzatori di RCS Sport hanno deciso di riportare ad inizio stagione la diretta Milano Torino 2022, che rende ancora più bello il ricchissimo marzo del ciclismo in Italia.

Pensando all’edizione 2020 corsa in piena estate a causa della pandemia di Coronavirus, per la diretta Milano Torino questa sarà la terza stagione diversa negli ultimi tre anni, ma il cambiamento più significativo è quello legato al percorso, che negli ultimi anni ha dato gloria a chi va forte in salita, perché quasi sempre si è arrivati sul colle di Superga, dove ad esempio qualche mese fa vinse Primoz Roglic. L’eccezione era stata proprio l’edizione 2020 vinta da Arnaud Demare e la Milano Torino 2022 dovrebbe essere molto simile a quella di due stagioni fa, perché da Magenta a Rivoli sarà quasi tutta pianura e il vincitore dovrebbe emergere da un arrivo in volata di gruppo a ranghi compatti. Resta intatto il fascino della Milano Torino, che è la corsa più antica in assoluto a livello mondiale: la prima edizione risale addirittura al 1876, quando un gruppo di coraggiosi lanciarono una sfida a chi sarebbe arrivato per primo al capoluogo piemontese partendo da quello lombardo in bicicletta. Poi ci fu una lunga sosta prima della seconda edizione e altre interruzioni non mancarono anche in seguito, ma una corsa che affonda le proprie radici ai primordi del ciclismo è sempre affascinante, dunque adesso andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere sulla diretta Milano Torino 2022.

STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA DIRETTA MILANO TORINO 2022

La diretta tv della Milano Torino 2022 sarà garantita su Rai Sport + HD (canale numero 58), dove il collegamento avrà inizio già alle ore 15.00, dunque ampia copertura di tutte le fasi decisive della corsa comprese interviste, commenti e premiazioni finali. Anche la diretta Milano Torino 2022 in streaming video sarà dunque garantita dalla Tv di Stato, tramite il sito Internet della Rai all’indirizzo www.raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

DIRETTA MILANO TORINO 2022: IL PERCORSO

Verso la diretta della Milano Torino 2022, possiamo adesso esaminare il percorso, che come detto sarà simile a quello dell’edizione 2020 e ben diverso da quello delle edizioni che si sono invece decise con la doppia scalata del Colle di Superga, che era diventata un appuntamento quasi fisso negli anni più recenti. La partenza avrà luogo da Magenta alle ore 11.45 e il percorso sarà di ben 199 km, di fatto il massimo possibile rispettando il limite dei 200 km per le corse di un giorno fuori dal World Tour. Si pedalerà quasi sempre in pianura attraversando le province di Milano, Novara, Vercelli, Biella e Torino, con solo qualche lieve saliscendi in particolare nella zona del Canavese, che però non dovrebbe evitare l’arrivo allo sprint.

Attenzione allora soprattutto agli ostacoli cittadini come rotatorie, spartitraffico e passaggi rialzati, ma il finale sarà del tutto pianeggiante verso l’arrivo di Rivoli. Più nel dettaglio, gli ultimi 5 km saranno tutti su strade molto ampie, ma con alcune rotonde. L’ultima curva sarà a 400 metri dal traguardo, per poi giocarsi il successo su Corso Francia a Rivoli. Al via della Milano Torino 2022 ci saranno venti squadre, 14 del World Tour (mancheranno Bahrain Victorious, Groupama-FDJ, Jumbo-Visma e Lotto Soudal) e sei Professional fra cui le italiane Bardiani CSF Faizanè, Drone Hopper-Androni Giocattoli e Eolo-Kometa Cycling Team. Saranno di conseguenza assenti gli ultimi due vincitori, cioè Primoz Roglic – che d’altronde avrebbe avuto poche possibilità stavolta – ed Arnaud Demare, che invece sarebbe stato fra i grandi favoriti in volata.

