Diretta Milano Torino 2024/ Streaming video Rai: una classica verso la Sanremo (oggi 13 marzo)

La diretta Milano Torino 2024 ci garantirà anche oggi, mercoledì 13 marzo 2024, lo spettacolo del grande ciclismo sulle strade italiane, tra la Tirreno Adriatico dominata da Jonas Vingegaard e la Milano Sanremo che sarà naturalmente in programma sabato. Per tanti anni la Milano Torino è stata la corsa “apripista” in vista della Classicissima di primavera, poi era stata spostata in autunno svolgendo di fatto lo stesso ruolo per il Giro di Lombardia, ma dal 2022 gli organizzatori di RCS Sport hanno deciso di riportare ad inizio stagione la diretta Milano Torino, una modifica di calendario che rende ancora più bello il ricchissimo marzo del ciclismo in Italia e omaggia meglio la storia.

Diretta Tirreno Adriatico 2024/ Jonathan Milan ha vinto la 7^ tappa, Vingegaard la corsa! (oggi 10 marzo)

Il cambiamento non riguarda soltanto la data, perché la Milano Torino ricollocata a marzo in vista della Milano Sanremo è anche tornata ad essere una corsa per velocisti, non a caso vinta in primis da Mark Cavendish e l’anno scorso da Arvid de Kleijn in volata su Fernando Gaviria, mentre in autunno il percorso dava gloria a chi va forte in salita perché quasi sempre si arrivava sul colle di Superga. La diretta Milano Torino 2024 si disputerà in realtà fra Rho e Salassa, su strade tendenzialmente pianeggianti anche se nel finale ci saranno alcune salitelle, tanto per non dare del tutto per scontato che il nome del vincitore emerga da un arrivo in volata di gruppo a ranghi compatti. Resta intatto in ogni caso il fascino della Milano Torino, la corsa più antica in assoluto a livello mondiale: la prima edizione risale addirittura al 1876, quando un gruppo di coraggiosi lanciarono una sfida a chi sarebbe arrivato per primo al capoluogo piemontese partendo da quello lombardo in bicicletta. Appuntamento quindi imperdibile, adesso andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere sulla diretta Milano Torino 2024.

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2024/ Jonas Vingegaard ha vinto la 6^ tappa, è il re della corsa! (oggi 9 marzo)

STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA DIRETTA MILANO TORINO 2024

La diretta tv della Milano Torino 2024 sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport HD (canale numero 58 del telecomando), dove il collegamento avrà inizio già alle ore 14.20, dunque ampia copertura di tutte le fasi decisive della corsa comprese interviste, commenti e premiazioni finali. Anche la diretta Milano Torino 2024 in streaming video sarà dunque garantita dalla Tv di Stato, tramite il sito Internet della Rai all’indirizzo www.raiplay.it oppure l’applicazione di Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY MILANO TORINO 2024

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2024/ Jonas Vingegaard ha vinto la 5^ tappa, è il nuovo leader! (oggi 8 marzo)

DIRETTA MILANO TORINO 2024: IL PERCORSO

Verso la diretta della Milano Torino 2024, possiamo adesso esaminare il percorso, che non presenterà particolari difficoltà e potrebbe di conseguenza essere adatto ai velocisti, almeno a quelli che sanno resistere anche a qualche piccola asperità, dal momento che il finale del tracciato non sarà difficile, però movimentato. La partenza avrà luogo da Rho alle ore 11.45 e il percorso sarà di 177 km, quindi non sarà un chilometraggio particolarmente impegnativo. Si pedalerà quasi sempre in pianura attraversando le province di Milano, Novara, Vercelli e Torino, per i primi 90 km non ci sarà davvero alcunché da segnalare dal punto di vista altimetrico, mentre nella seconda metà del percorso almeno ci saranno dei saliscendi.

Le prime salitelle saranno a Cossano Canavese e San Martino Canavese, poi avremo il primo passaggio a Salassa per iniziare un circuito di circa 44 km con due salite di circa 4 km ciascuna. La prima andrà da Rivara a Prascorsano con pendenze attorno al 9% nella prima parte per poi addolcirsi, mentre la seconda sarà la salita di Colleretto Castelnuovo, più pedalabile. Un po’ di selezione ci sarà, ma è pure vero che dall’ultimo scollinamento all’arrivo di Salassa mancheranno circa 18 km, dei quali gli ultimi 10 saranno praticamente pianeggianti fino al traguardo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA