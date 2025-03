DIRETTA MILANO TORINO 2025: ISAAC DEL TORO HA VINTO!

Isaac Del Toro ha vinto la Milano Torino 2025, il talento messicano regala così l’ennesima vittoria alla UAE Team Emirates XRG, che ha iniziato la nuova stagione dominando forse anche più della scorsa stagione. Per Del Toro è sicuramente il successo (finora) più prestigioso della sua giovane carriera, ma tutti lo attendono come uno dei corridori più promettenti per il futuro, qualità che ha già messo in mostra oggi a Superga. Secondo posto per il britannico Ben Tulett, terzo il norvegese Tobias Halland Johannessen, molto più lontani tutti gli altri.

Il tedesco Jonas Rutsch è stato l’ultimo dei fuggitivi a cedere, venendo raggiunto solo ai piedi della seconda e decisiva ascesa di Superga, poi ha lavorato soprattutto la UAE per Del Toro, con Tulett e Johannessen che sono stati gli unici a resistere quando il messicano ha attaccato. La volata tuttavia non ha avuto storia, per il messicano un arrivo a braccia alzate, Tulett gli è arrivato in scia mentre Johannessen si è dovuto accontentare del terzo posto con 8” di ritardo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

5 UOMINI IN FUGA!

La fuga con cinque uomini al comando, cioè il tedesco Jonas Rutsch (Intermarché–Wanty), il giapponese Nariyuki Masuda (JCL Team UKYO) e gli italiani Kristian Sbaragli (Team Solution Tech–Vini Fantini), Davide Baldaccini (Team Solution Tech–Vini Fantini) e Mattia Bais (Team Polti VisitMalta) sta finora animando la diretta Milano Torino 2025, che per il momento è ancora in pianura massima avvicinando alla sua fase decisiva, dal momento che mancano ormai poco meno di 40 km all’arrivo, che sarà in vetta al secondo passaggio sul Colle di Superga.

Il ritardo del gruppo si aggira già non oltre il minuto e mezzo dalla testa della corsa e quindi per i big non dovrebbe essere un problema andare a giocarsi la vittoria. Da notare che tra i favoriti non c’è più il canadese Michael Woods, già vincitore nel 2019, vittima di una caduta che lo ha costretto al ritiro. Ormai però stiamo entrando nel momento decisivo: quali saranno le emozioni della diretta Milano Torino 2025? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MILANO TORINO 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Le fasi salienti della diretta Milano Torino 2025 in tv saranno su Rai Sport (canale 58) dalle ore 14.20 e per un paio d’ore, quindi Rai Play offrirà anche la diretta streaming video.

L’ARRIVO TORNA A SUPERGA

Il ritorno del Colle di Superga è la grande notizia per la diretta Milano Torino 2025, che è in programma oggi, mercoledì 19 marzo. Questa bella classica di ciclismo, che affonda le sue radici addirittura al 1876 e quindi può essere considerata la corsa più antica del mondo, ha la caratteristica di non avere un percorso definito. In anni recenti spesso ha visto l’arrivo posto appunto in cima a Superga, diventando in quei casi una corsa per scalatori o comunque uomini da grandi Giri, come ad esempio Primoz Roglic, che si impose nel 2021 in occasione dell’ultimo epilogo della Milano Torino a Superga prima di quest’anno.

Nel mezzo c’erano state un paio di edizioni per velocisti e quella dell’anno scorso su un percorso misto che vide la vittoria di Alberto Bettiol con un meraviglioso attacco solitario, la diretta Milano Torino 2025 invece tornerà ad esaltare chi sa andare forte in salita. In questo senso potrebbe distaccarsi un po’ dal cammino di avvicinamento alla Milano Sanremo, che sabato sarà il pezzo forte della settimana ciclistica, ma non è detto che sia un male: la corsa “più antica del mondo” merita di vivere di luce propria, lo spettacolo sarà assicurato nel finale della diretta Milano Torino 2025.

DIRETTA MILANO TORINO 2025: NOVITÀ E CARATTERISTICHE DEL PERCORSO

Abbiamo quindi di fatto già capito quale sarà la caratteristica saliente del percorso per la diretta Milano Torino 2025. Infatti il tracciato sarà quello ormai abituale quando RCS Sport sceglie di collocare l’arrivo in vetta al Colle di Superga, con una precedente ascesa a precedere quella che porterà al traguardo. Andando con ordine: la partenza sarà da Rho alle ore 11.50, dopo un breve tratto in provincia di Milano si entrerà in Piemonte toccando varie province prima di giungere a quella di Torino, ma con un solo piccolo strappo a Brozolo nel contesto di un percorso quasi del tutto pianeggiante fino ai piedi della prima ascesa verso Superga.

La musica quindi cambierà al km 150 per la diretta Milano Torino 2025, quando si affronterà per la prima volta la salita di Superga, deviando però in discesa 600 metri prima del traguardo. Attenzione anche alla discesa verso Rivadora, che per qualche chilometro sarà piuttosto impegnativa, poi un breve tratto di pianura riporterà di nuovo ai corridori ai piedi della salita, in questo caso naturalmente completa per giungere all’arrivo di Superga, al termine di una salita di 5 km al 9%, con diversi tratti anche in doppia cifra e la punta di pendenza massima al 14% a metà ascesa.