Diretta Milano Tortona/ Streaming video Rai: una finale scontata? (Coppa Italia)

DIRETTA MILANO TORTONA: LA FINALE DI COPPA ITALIA!

Milano Tortona, che è in diretta dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro, si gioca alle ore 18:00 di domenica 20 febbraio: è la finale della Coppa Italia 2022 di basket ed è una sfida a sorpresa, tra la corazzata della nostra pallacanestro e una matricola assoluta che ha saputo ritagliarsi uno straordinario spazio da protagonista. L’Olimpia, che dopo aver demolito Sassari nei quarti ha faticato parecchio per battere Brescia, è chiaramente la grande favorita per vincere la seconda Final Eight consecutiva, ma non può né deve aspettarsi 40 minuti di dominio ininterrotto verso il titolo perché la Bertram ha già fatto vedere quello di cui è capace, e avendo ben poco da perdere se la giocherà chiaramente con il coltello tra i denti.

Tortona ha battuto la Virtus Bologna in una semifinale destinata a rimanere nella storia; in precedenza, al suo esordio assoluto nella competizione, aveva fatto fuori Trieste e arriva all’ultimo atto in totale fiducia. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Milano Tortona, la finale di Coppa Italia 2022 che potrebbe regalarci emozioni e sorprese; mentre aspettiamo che alla Vitrifrigo Arena si giochi, possiamo fare qualche valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questa partita che ha avuto già un atto in campionato, ma che essendo in un altro contesto stuzzica la curiosità di appassionati e addetti ai lavori.

DIRETTA MILANO TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Tortona, come è stato per tutte le partite di Coppa Italia, sarà trasmessa su Rai Sport: il canale della televisione di stato è naturalmente in chiaro per tutti, a differenza di Eurosport 2 dove la finale sarà riservata agli abbonati al satellitare (numero 211 del decoder Sky). In alternativa avrete la possibilità di abbonarvi al broadcaster Discovery Plus: qui visione in diretta streaming video, stessa opportunità che viene garantita dalla Rai tramite il sito o l’app di Ray Play, senza costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MILANO TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

Milano Tortona è dunque la finale di Coppa Italia 2022 di basket: una partita interessantissima, come abbiamo detto si tratta della grande favorita (e non solo per questo torneo) contro una squadra che fino a pochi mesi fa non aveva mai giocato in Serie A1, ma che ha mostrato enormi progressi stagione dopo stagione. La Bertram, per arrivare in finale, ha eliminato la Virtus Bologna: aveva battuto le V nere anche in campionato e questo ovviamente non può più essere presentato come un caso o una giornata fortunata.

Marco Ramondino ha davvero capito come mettere i bastoni tra le ruote ai campioni d’Italia e, con un JP Macura ispiratissimo in questi giorni, si è preso un ultimo atto che per questa società rappresenta già un sogno, come del resto era un grande traguardo il solo essere arrivati alle Final Eight di Pesaro. L’Olimpia naturalmente sa bene che perdere la finale di Coppa Italia sarebbe un risultato deludente; il bis nella competizione darebbe slancio per affrontare i prossimi impegni ma come sempre le risposte le fornirà il parquet, e quindi ci rivolgeremo a quello per scoprire come andranno le cose nella diretta di Milano Tortona, la finale di Coppa Italia 2022 di basket.

