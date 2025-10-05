Diretta Milano Tortona streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la prima giornata di basket Serie A1.

DIRETTA MILANO TORTONA (RISULTATO 44-45): INTERVALLO

Milano Tortona 44-45: match in equilibrio all’Unipol Forum, partita che l’Olimpia sa iniziare nel migliore dei modi ma che la Bertram interpreta molto bene, quasi nel lasciar sfogare l’avversaria per poi rintuzzare con la qualità dei suoi interpreti. Milano parte con Devin Booker e Zach LeDay sotto canestro, l’ex Bayern Monaco fa subito la differenza con stazza e precisione al tiro ma, per la lotta a rimbalzo, ha bisogno dell’ingresso di Ousmane Diop che è immediatamente un fattore nella partita, al pari di Armoni Brooks e Giampaolo Ricci e dunque con una Milano che con la sua panchina ha un impatto determinante.

Tortona però risponde, come detto: la squadra piemontese non è particolarmente precisa dall’arco ma ha in Tommaso Baldasso quasi una sentenza, a lui si affianca Justin Gorham e Derthona Basket rimane in scia con Dominik Olejniczak che mostra i muscoli sotto canestro, dunque appunto una partita molto bella anche se la sensazione generale è che l’Olimpia Milano abbia troppe più soluzioni e che nel lungo periodo possa realmente scappare via per non essere più recuperata, ma all’intervallo lungo c’è davanti la Bertram grazie al canestro di Ezra Manjon… (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE LA DIRETTA MILANO TORTONA IN STREAMING VIDEO TV

Per quanto riguarda la diretta Milano Tortona, la potrete seguire in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket e dunque in diretta streaming video anche su Sky Go, oltre che su LBA Tv.

MILANO TORTONA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo in campo con la diretta Milano Tortona, partita davvero molto speciale per Mario Fioretti ma incrocio che tre anni e mezzo fa, ormai quasi quattro, aveva rappresentato una sorprendente finale di Coppa Italia, perché all’epoca la Bertram era una neopromossa che, per quanto già con ambizioni dichiarate, era alla prima grande stagione al piano di sopra. Invece Marco Ramondino aveva centrato l’impresa, eravamo a Pesaro e la sua Tortona aveva eliminato, da sesta testa di serie, Trieste e addirittura Virtus Bologna regalandosi il grande sogno di giocare per il trofeo della Final Eight.

Milano aveva comunque dominato, vincendo alla fine 78-61 con Malcolm Delaney premiato MVP della manifestazione; la Bertram si era consolata con Mike Daum che era risultato il miglior giocatore offensivo e Ariel Filloy che aveva vinto il premio di sesto uomo della Final Eight, da quel momento i piemontesi sono diventati una solidissima realtà del nostro basket e arrivano all’Unipol Forum sperando di poter fare il colpo grosso, per scoprire se sarà davvero così lasciamo che a parlare sia il parquet e mettiamoci comodi perché la diretta Milano Tortona prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

MILANO TORTONA: OLIMPIA GIÀ LANCIATA!

Subito una diretta Milano Tortona per scaldare l’atmosfera, alle ore 16:00 di domenica 5 ottobre l’Unipol Forum ospita quella che si può considerare una partita ormai classica e che per il campionato di basket Serie A1 2025-2026 è valida per la prima giornata, dunque esordio stagionale per la Bertram.

Non così per l’Olimpia, che avrà un calendario ancora più fitto che in passato: l’Eurolega è passata a 20 squadre, infatti Milano ha già affrontate due partite in tre giorni in ambito internazionale ma la settimana precedente aveva già messo in bacheca la Supercoppa, iniziando al meglio la sua stagione con il primo trofeo.

Ecco: diciamo che l’anno scorso era andata allo stesso modo ma poi l’annata non è stata entusiasmante, dunque Ettore Messina spera in un cambio di rotta a cominciare da questa prima partita contro una Derthona nuova ma che non è venuta meno alle sue ambizioni.

Nella diretta Milano Tortona, scherzi del destino, avremo anche una partita subito speciale per Mario Fioretti: esordio da capo allenatore dei piemontesi contro la squadra di cui per oltre vent’anni è stato assistente, forse non poteva sperare in una prima migliore dal punto di vista emozionale anche se forse avrebbe voluto rimandare l’appuntamento…

DIRETTA MILANO TORTONA: BERTRAM DA SCOPRIRE

Siamo dunque alla diretta Milano Tortona, e come già detto la Bertram è tutta da scoprire: in estate ha dato l’addio a Walter De Raffaele e lo ha fatto un po’ a sorpresa, la squadra però per la prima volta da quando è salita in Serie A1 ha mancato la qualificazione ai playoff ma si è ritagliata belle soddisfazioni nel suo percorso in Champions League, è una squadra in crescita e certamente non va sottovalutato il fatto che finalmente potrà giocare nel suo nuovissimo impianto (già inaugurato) abbandonando Casale Monferrato, aspetto questo che potrebbe contare eccome nell’economia della sua stagione.

L’Olimpia come detto si è già lanciata: Supercoppa in bacheca, ottimo esordio in Eurolega e la sensazione che questo roster, per quanto ancora si debba amalgamare, possa realmente essere in grado di arrivare in fondo a tutte le competizioni. Con tre scudetti negli ultimi quattro anni l’ambito nazionale non è chiaramente preoccupante (che poi si vinca o meno), in Europa si vedrà ma intanto giova ricordare che questa dovrebbe essere l’ultima stagione come allenatore di Ettore Messina, la società Milano si è già premunita richiamando Peppe Poeta che è reduce dalla prima finale raggiunta da Brescia, e che per il momento vestirà ancora i panni del vice.