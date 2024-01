DIRETTA/ Milano Tortona (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si gioca! (14 gennaio 2024)

DIRETTA MILANO TORTONA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Mentre sta per iniziare la diretta di Milano Tortona, noi possiamo ancora fare un passo indietro a domenica scorsa per rileggere le dichiarazioni di coach Ettore Messina commentando la vittoria della sua Olimpia Milano a Trento: “Siamo contenti perché abbiamo fatto tutto da soli, indipendentemente dagli altri risultati. Siamo contenti perché, dopo una partenza molto brutta per tanti motivi, abbiamo avuto una grande risposta fisica e mentale. Dal meno 15 al più 11 ci sono stati 26 punti di scarto in un quarto e mezzo circa che a Trento, nelle nostre condizioni, è una cosa non facile, tutt’altro. Trento è una buonissima squadra, corre, atletica, ben organizzata”.

È stata una battaglia complicata, come d’altronde inevitabile in questa fase della stagione, come poi ha sottolineato lo stesso coach Messina: “Noi dopo aver preso un buon vantaggio nel terzo periodo siamo calati soprattutto per la stanchezza, ma è un calendario tremendo ed era la sesta volta che giocavamo con un giorno di riposo dalla gara precedente di Eurolega. Portarla a casa non era facile ed è stato qualcosa di importante per lo sforzo fatto dai ragazzi”. Adesso però davvero basta parole, perché a parlare sarà solamente il campo fra pochissimo: largo alla diretta di Milano Tortona! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MILANO TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Tortona sarà disponibile su Eurosport 2, che per gli abbonati alla televisione satellitare è il canale 211 del decoder Sky, inoltre per assistere a questa sfida si può sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

MILANO TORTONA: L’OLIMPIA VUOLE CRESCERE!

Milano Tortona, diretta dagli arbitri Giovannetti, Perciavalle e Dori, si giocherà per la sedicesima giornata della Serie A di basket, cioè il primo turno del girone di ritorno del massimo campionato di pallacanestro, con la palla a due fissata alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 14 gennaio 2024, naturalmente presso il Forum di Assago. La diretta di Milano Tortona nelle ultime due stagioni era diventata una sfida ai vertici del basket italiano, adesso invece dobbiamo parlare (fatte le debite proporzioni) di alcune difficoltà che tutto sommato accomunano le due formazioni, con Milano che ha chiuso l’andata a quota 18 punti, mentre Tortona ha “girato” a quota 12.

Per la EA7 Emporio Armani Milano un quarto posto al termine del girone d’andata non può essere considerato soddisfacente, a maggior ragione se è in coabitazione con altre tre formazioni, tanto che la matematica certezza della qualificazione per le Final Eight di Coppa Italia è arrivata solamente domenica scorsa. Ultimamente però la situazione sembra in miglioramento, a differenza di quanto possiamo dire per la Bertram Derthona Tortona, che con 12 punti non è messa malissimo ma certamente deve iniziare a guardarsi alle spalle. Padroni di casa quindi certamente favoriti oggi, ma sarà proprio questo il verdetto della diretta di Milano Tortona?

DIRETTA MILANO TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta di Milano Tortona, abbiamo provato a tratteggiare il bilancio delle due squadre a metà della stagione regolare. L’Olimpia Milano non può sorridere, ma dobbiamo anche evidenziare come il peggio forse potrebbe essere ormai alle spalle, considerando che nelle ultime cinque giornate sono arrivate quattro vittorie, cominciando dal fondamentale successo contro la Virtus Bologna e fino al colpaccio di domenica scorsa a Trento. Considerando che di recente sono senza dubbio migliorati anche i risultati in Eurolega, forse finalmente la stagione della EA7 Emporio Armani Milano si sta mettendo sui binari giusti.

Il discorso è invece diverso per la Bertram Derthona Tortona, che forse nelle scorse due stagioni ci aveva abituati fin troppo bene. Il doppio impegno con la Champions League ha portato fino a un certo punto soddisfazioni almeno in Europa, anche se il cammino è terminato con l’eliminazione contro il Galatasaray, per cui adesso c’è da pensare soltanto al campionato – e ciò potrebbe essere un bene. La vittoria di domenica scorsa contro Scafati ha posto fine a una pessima serie di cinque sconfitte consecutive, ma adesso arriverà un esame durissimo. Vincendo, Tortona farebbe un enorme passo in avanti, ma naturalmente non sarà facile: ecco dunque come ci avviciniamo alla diretta di Milano Tortona…











