Diretta Milano Tortona/ Streaming video tv: sfida per il primo posto! (basket A1)

DIRETTA MILANO TORTONA: SUPER SFIDA AL FORUM!

Milano Tortona, che è in diretta dal Mediolanum Forum alle ore 18:00 di domenica 15 gennaio, è il big match nella 15^ giornata del campionato di basket Serie A1 2022-2023: prima contro terza, ma la Bertram – reduce dalla vittoria sulla Virtus Bologna – ha l’incredibile possibilità di chiudere il girone di andata al primo posto, dunque laureandosi campione d’inverno e prendendosi anche la testa di serie numero 1 nel tabellone della Final Eight di Coppa Italia, per quanto questo possa contare (ma almeno i piemontesi eviterebbero sicuramente le due corazzate sino alla finale, il che non sarebbe affatto male).

L’Olimpia deve rigenerarsi: a dicembre aveva dato vita a una buona rimonta in Eurolega e sembrava aver superato il momento difficile, ma il -20 incassato a Berlino ha fatto il paio con la sconfitta in overtime subita a Napoli, e dunque Ettore Messina dovrà nuovamente inventarsi qualcosa perché questa stagione non vada al ribasso, al netto dei playoff che in Eurolega sono in questo momento lontanissimi restano Coppa Italia e scudetto da vincere. Intanto vedremo quello che succederà nella diretta di Milano Tortona, aspettandone la palla a due facciamo qualche rapido approfondimento sui temi principali di questa partita.

DIRETTA MILANO TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Tortona non sarà una di quelle che per la 15^ giornata di Serie A1 saranno trasmesse sui canali della nostra televisione. Sappiamo comunque che da questa stagione l’intera programmazione del campionato di basket è appannaggio del portale Eleven Sports: una visione in diretta streaming video (disponibile anche il servizio on demand) ricordando che da poco l’emittente fa parte anche del pacchetto DAZN, e dunque i suoi abbonati potranno seguire questo match. Noi possiamo rimandare infine anche al sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, per avere tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA MILANO TORTONA: SITUAZIONE E CONTESTO

Milano Tortona è anche la riedizione dell’ultima finale di Coppa Italia: aveva vinto l’Olimpia, ma la Bertram aveva stupito tutti perché nella sua prima stagione di sempre in Serie A1 era arrivata a giocarsi il trofeo battendo la Virtus Bologna, cui aveva già fatto lo sgambetto in campionato e che come detto è tornata a superare sabato scorso. Tortona insomma non è più una graditissima sorpresa, ma una realtà: società seria, allenatore validissimo (Marco Ramondino), gruppo di giocatori con il talento di Semaj Christon, JP Macura e Mike Daum e le sportellate di Tyler Cain sotto canestro, una ricetta che come detto potrebbe clamorosamente produrre il titolo di campione d’inverno a scapito delle due corazzate.

Milano ovviamente gioca sul lungo periodo, nel frattempo spera di recuperare presto i suoi infortunati e allo stato attuale delle cose naviga a vista: Messina sa bene che i conti si fanno alla fine, in questo momento il coach dell'Olimpia potrebbe anche pensare di sacrificare qualcosa nella regular season di Serie A1 (dove tutto sommato Milano può viaggiare bene anche con le marce basse) per provare una disperata rimonta in Eurolega, a meno che l'obiettivo playoff non sia già stato dato per perso. Di certo, battere Tortona questo pomeriggio sarebbe una bella iniezione di fiducia per l'ambiente…











