Diretta Milano Trapani streaming video tv: orario e risultato live della partita per la Serie A di basket, oggi domenica 16 novembre 2025

DIRETTA MILANO TRAPANI: UN BIG-MATCH AL FORUM

La tradizione è quasi inesistente, ma l’attualità ci impone di definire la diretta Milano Trapani come un vero e proprio big-match che impreziosirà il programma della ottava giornata della Serie A di basket, dalle ore 18.00 di oggi, domenica 16 novembre 2025, naturalmente all’Unipol Forum di Assago.

L’EA7 Emporio Armani Milano in campionato arriva dalla nettissima vittoria contro Treviso che ha permesso all’Olimpia di voltare subito pagina dopo la sconfitta a Brescia, che è stata la seconda per gli uomini di coach Ettore Messina a fronte di cinque vittorie, oggi però l’Armani dovrà stare molto attenta, specie dopo le fatiche di un doppio turno di Eurolega terminato appena venerdì sera.

In settimana anche la Trapani Shark ha giocato in Europa, vincendo contro l’Herzliya in Champions League, ma sono passati tre giorni in più e non è una differenza da poco, soprattutto considerando che i siciliani nel campionato italiano sono ormai una solidissima realtà, come dimostrano sei vittorie e una sola sconfitta finora.

In classifica Trapani è dietro Milano a causa dei 4 punti di penalizzazione, ma sul campo avrebbe fatto meglio e arriva infatti da ben tre vittorie consecutive, spesso segnando davvero tanto. Gli Shark quindi non avranno paura di sfidare l’Olimpia a casa sua, la diretta Milano Trapani promette di regalarci tanto divertimento in questa domenica di metà novembre…

MILANO TRAPANI IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Non solo LBATV, ci sarà infatti anche Sky Sport Basket per seguire la diretta Milano Trapani in tv, o anche utilizzando i servizi della diretta streaming video.

DIRETTA MILANO TRAPANI: OLIMPIA E SHARK A CONFRONTO

Abbiamo quindi colto il valore della diretta Milano Trapani, l’Olimpia arriva da quattro partite consecutive di campionato nelle quali ha sempre segnato come minimo 87 punti, anche se l’efficacia dell’attacco è valsa “solamente” tre vittorie. La differenza quindi forse è determinata dalla difesa, che sa essere d’acciaio quando concede 60 punti o poco più come contro Reggio Emilia e Treviso, ma è andata in sofferenza a Brescia con 98 punti al passivo che hanno determinato una sconfitta pesante per la EA7 nella corsa verso il primo posto, che potrebbe essere l’obiettivo anche per Trapani.

A proposito di attacchi, i siciliani hanno segnato 96 o più punti nelle loro ultime tre partite, Champions League compresa, quindi limitare l’attacco di coach Jasmin Repesa non sarà facile. A proposito dell’allenatore di Trapani, naturalmente Repesa sarà il grande ex oggi, un motivo in più per cercare il colpaccio che per Trapani varrebbe l’aggancio in classifica nonostante il -4, impresa naturalmente non facile ma che spalancherebbe orizzonti ancora più ambiziosi per gli ospiti siciliani. Il piatto quindi sarà davvero ricco oggi nella diretta Milano Trapani…