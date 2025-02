DIRETTA MILANO TRENTO: ECCO LA FINALE!

Ecco la diretta Milano Trento, che è la finale di Coppa Italia 2024-2025: la Final Eight di basket, alla Inalpi Arena di Torino, giunge alla sua conclusione con la sfida per il titolo, alle ore 17:15 di domenica 16 febbraio. Si tratta della finale più attesa? Presumibilmente no in termini assoluti, ma dopo che si è formato il tabellone possiamo dire che Milano Trento fosse uno degli esiti maggiormente prevedibili: la Dolomiti Energia aveva la terza testa di serie e ha anche beneficiato dell’eliminazione di Trapani per mano di Trieste, poi battuta da Trento in semifinale al termine di una partita bellissima, in cui la squadra di Paolo Galbiati ha rischiato tanto.

Video Trento Trieste (82-79)/ Sintesi e highlights: Aquila in finale! (Coppa Italia basket, 15 febbraio 2025)

L’Olimpia invece ha avuto un percorso dominante, sulla scia di quelli che nel 2021 e 2022 avevano portato alla doppietta in Coppa Italia: possiamo anche dire che Milano si sia trovata nella parte più complicata del tabellone, ma abbia dimostrato di avere qualcosa in più delle rivali anche in gara secca, così sotto i suoi colpi sono cadute sia la Virtus Bologna che Brescia, vale a dire le avversarie più temibili. Adesso con la diretta Milano Trento scopriremo finalmente chi uscirà vincitore dalla Final Eight di Torino, non vediamo l’ora di vivere insieme questa bellissima partita…

Diretta/ Trento Trieste (risultato finale 82-79): vince l'Aquila! (Coppa Italia basket 15 febbraio 2025)

COME VEDERE LA DIRETTA MILANO TRENTO IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Milano Trento andrà in scena sia su DMAX che su Nove, dunque doppio appuntamento in chiaro; gli abbonati al satellite potranno seguire la finale di Coppa Italia su Eurosport, mentre per la diretta streaming video servirà un abbonamento alla piattaforma DAZN.

DIRETTA MILANO TRENTO: UNA SFIDA “INEDITA”

Possiamo anche dire che la diretta Milano Trento rappresenti una finale inedita in Coppa Italia: le due squadre infatti non si sono mai incrociate nell’ultimo atto della competizione, anzi per la Dolomiti Energia si tratta della prima volta in termini assoluti e anche le sue partecipazioni non sono state poi troppe, dunque anche il fatto di aver raggiunto la finale qui a Torino dà ulteriore lustro alla bellissima stagione che i ragazzi di Paolo Galbiati stanno disputando, e sarà eventualmente un’ulteriore spinta nella corsa al titolo n campionato. Intanto, appunto, mettere in bacheca la Coppa Italia sarebbe un ottimo modo per iniziare al meglio.

DIRETTA/ Brescia Milano (risultato finale 69-74): serratissima! Coppa Italia basket 15 febbraio 2025

Milano ha già vinto la Supercoppa, quindi se non altro si è già tolta il peso di dover conquistare almeno un titolo nel corso della stagione; chiaramente però l’Olimpia punta anche ad altro, nello specifico il quarto scudetto consecutivo e una bella corsa in Eurolega. La Coppa Italia sarebbe la terza nelle ultime cinque stagioni (tutte sotto la guida di Ettore Messina) ma anche la nona in totale che le permetterebbe di andare al primo posto in solitaria nell’albo d’oro, mentre questa è la quarta finale che la squadra gioca, ricorderete infatti quella persa lo scorso anno contro Napoli. Ora staremo a vedere, la diretta Milano Trento è dietro l’angolo…

Diretta Milano Trento/ Finale Coppa Italia 2025 streaming video tv: un grande show! (oggi 16 febbraio)