DIRETTA MILANO TRENTO/ Video streaming Rai: le parole di Angelo Lorenzetti

DIRETTA MILANO TRENTO: PARLA LORENZETTI

A poche ore alla diretta di Milano Trento, ci pare ben utile dare la parola al tecnico dell’Itas, che giusto in settimana ha presentato questa sfida per la 12^ giornata di volley SuperLega, tramite i canali ufficiali del club gialloblu. Angelo Lorenzetti ha dunque affermato: “È la partita che completa il girone d’andata e che ci offre l’opportunità di concludere la prima fase al terzo posto. Un traguardo che non determina in alcun modo il futuro della stagione, ma che vogliamo raggiungere per mera soddisfazione personale”.

Modena Monza rinviata per covid/ Volley, match salta all'ultimo: quando il recupero?

Il tecnico ha poi aggiunto: “Cercheremo di farlo in primo luogo nella consapevolezza che in questi ultimi dieci giorni qualche inconveniente, che rientra nella logica di stagioni così compresse e competitive, ha un po’ rallentato il nostro percorso ed in secondo luogo con la convinzione che, soprattutto in queste situazioni, l’obiettivo primario è scendere in campo con l’entusiasmo necessario a tirare fuori il meglio di noi stessi di questo periodo”. (agg Michela Colombo)

Fefè De Giorgi/ “Italia, un grande gruppo dagli Europei a Parigi 2024…” (esclusiva)

DIRETTA MILANO TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Trento sarà affidata a Rai Sport e Rai Sport +: come sempre trovate i due canali ai numeri 57 e 58 del telecomando, dunque si tratterà di una visione in chiaro per tutti. E’ dunque confermata allora la possibilità di assistere alla partita di volley maschile di questa sera anche in diretta streaming video, visitando sito o app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

MILANO TRENTO: BIG MATCH ALL’ALLIANZ CLOUD

Milano Trento, diretta dagli arbitri Vagni e Cerra, è la partita di volley maschile in programma oggi, giovedi 30 dicembre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. Siamo pronti a chiudere l’annata solare 2021 e per questi giorni di capodanno, ecco che la Superlega ci riserva con la diretta tra Milano e Trento un super match valido come recupero della 12^ giornata della Serie A1.

DIRETTA/ Chemik Police Conegliano (risultato finale 0-3): Imoco dominante in Polonia!

Nonostante l’aggravarsi della situazione pandemica e la necessità di rinviare parecchi incontri per le tante positività al coronvirus emerse anche nelle ultime ore nei vari spogliatoi, ecco che il grande volley non ci lascia neppure in questi giorni di festa: sul taraflex dell’Allianz Cloud ecco allora due ottime formazioni, pronte a darsi battaglia per tre punti di gran rilievo. Lo sono senza dubbio per l’Itas, a cui basta pochissimo per chiudere l’anno 2021 con il terzo posto nella graduatoria di campionato: come pure per i meneghini, che stanno lottando per un posto entro la top eight della graduatoria e dunque per un pass per la prossima edizione della Coppa Italia. Sarà certo gran battaglia oggi.

DIRETTA MILANO TRENTO: IL CONTESTO

In attesa di dare la parola al campo per la diretta tra Milano e Trento, pure ci pare necessario dare un miglior contesto della sfida di Superlega che ci farà compagnia alla vigilia del capodanno. Come abbiamo accennato prima, si tratta del match di recupero della 12^ giornata di Serie A1 e che pure verranno oggi messi in palio punti davvero decisivi in questa conclusione della prima parte della stagione di campionato. Lo sono per i trentini: archiviata l’esperienza iridata con il bronzo, la squadra di Lorenzetti si è buttata anima e corpo su campionato e Champions league, ottenendo ottimi risultati.

Alla vigilia del turno pure i gialloblu sono ora al terzo posto della classifica (ancora da confermare), con 26 punti e un tabellino di 8 vittorie e solo 4 sconfitte (l’ultima però maturata contro Verona il giorno di Santo Stefano). Altro contesto per Milano, che per causa del covid pure ha da recuperare ancora un paio di incontri. Di fatto la squadra di Piazza ha fin qui messo da parte solo 10 presenze in campo, riuscendo però ad accumulare ben 15 punti, con cinque vittorie e cinque sconfitte totalizzate. I meneghini pure ora stazionano all’ottavo gradino della classifica, l’ultimo che mette in palio un pass per la Coppa Italia, a chiusura del turno di andata: lo sono poi con 15 punti, gli stessi di Padova, appena sopra e solo due in più di Verona e Cisterna che vorrebbero certo tentare il colpaccio in extremis. Quella di oggi sarà dunque sfida veramente densa e importante: ci attendiamo gran scintille per la diretta Milano Trento.





© RIPRODUZIONE RISERVATA