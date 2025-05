DIRETTA MILANO TRENTO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Stiamo per dare il via alla diretta Milano Trento: a margine di gara-3 dobbiamo anche citare un attacco frontale di Ettore Messina nei confronti de L’Adige, andato in scena nella conferenza stampa alla Il T Quotidiano Arena. Tutto sarebbe nato da un articolo in cui il giornalista Paolo Silvestri ha lasciato intendere che i fischi degli arbitri in gara-1 siano andati spesso e volentieri a favore dell’Olimpia e che Messina, minacciato di fallo tecnico, abbia proseguito nei suoi atteggiamenti sopra le righe senza incorrere in sanzioni per tutta la durata della partita.

Il diretto interessato non l’ha presa bene, apostrofando i giornalisti presenti (ma era assente lo stesso Silvestri) e affermando come faccia poco piacere sentirsi dire che si è vinto perché gli arbitri hanno regalato qualcosa. “Sarebbe stato carino dirmi che questa fosse la vostra opinione e poi fare le domande del caso” ha sottolineato. Clima dunque teso anche per questioni che potremmo definire extra-campo; adesso siamo all’Unipol Forum e la concentrazione dovrà essere massima su una partita che potrebbe spostare decisamente gli equilibri della serie, dunque mettiamoci comodi perchè la diretta Milano Trento comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

INFO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA MILANO TRENTO

È in chiaro la diretta tv di Milano Trento, trasmessa su DMAX e accessibile a tutti con la solita opportunità della diretta streaming video, abbonandosi alla piattaforma DAZN.

MILANO TRENTO: TUTTO IN EQUILIBRIO!

Con la diretta Milano Trento siamo all’Unipol Forum alle ore 20:45 di giovedì 22 maggio, si gioca qui gara-3 del primo turno playoff di basket Serie A1 2024-2025 e la buona notizia, almeno per gli appassionati “neutrali”, è che abbiamo una serie in parità sul risultato di 1-1, con due partite che fino a questo momento hanno raccontato di un grande equilibrio. In gara-1 l’Olimpia aveva saputo reagire alla grande partenza di Trento strappando la vittoria nel finale e girando immediatamente il fattore campo; due sere più tardi è arrivata la reazione d’orgoglio della Dolomiti Energia.

Trento ha vinto gara-2 nel modo più incredibile, con una tripla folle di Myles Cale sulla sirena – generata da una palla persa di Nikola Mirotic – che ha evitato l’overtime e regalato il punto della parità. Adesso cambia il fattore campo: si va ad Assago e dunque Milano ha l’occasione di chiudere i conti in casa, evitando di tornare alla Il T Quotidiano Arena e rimettere in corsa una squadra come Trento che ha già fatto vedere qualità e resilienza, e che sogna la semifinale. Sarà il parquet a dirci come andranno le cose nella diretta Milano Trento che si gioca tra poco…

DIRETTA MILANO TRENTO: COME UN ANNO FA

È curioso notare, presentando la diretta Milano Trento, che fino a questo momento le cose sono andate esattamente come nella serie playoff di un anno fa: allora il fattore campo ce l’aveva l’Olimpia, ma era saltato già in gara-1 grazie alla vittoria al fotofinish della Dolomiti Energia. Milano aveva poi impattato in gara-2 e aveva conquistato la semifinale sbancando per due volte la Il T Quotidiano Arena. Anche quest’anno il primo episodio della serie è stato vinto dalla squadra in trasferta, ma stavolta è stata l’Olimpia che ora ha appunto due gare davanti al suo pubblico.

Sarà ancora 3-1 in favore della squadra di Ettore Messina? Vedremo, intanto Trento ha saputo confermare di avere le armi giuste per mettere in difficoltà la corazzata Milano, come del resto era stato in una storica finale di Coppa Italia. Attenzione all’orgoglio di questa Aquila che sa di dover fare il passo in più rispetto a una regular season iniziata con il botto e poiforse chiusa in calando e in affanno, l’Olimpia resta certamente superiore in valori e profondità del roster ma Paolo Galbiati ci crede eccome, e punta il blitz immediato all’Unipol Forum.