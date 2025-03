DIRETTA MILANO TRENTO (RISULTATO LIVE 66-60): FINE TERZO QUARTO

La diretta resta equilibrata, ma l’Olimpia Milano riesce a mantenere un vantaggio prezioso su Trento grazie a una difesa solida e alla capacità di trovare buone soluzioni nel pitturato. Lamb continua a essere il principale riferimento offensivo per gli ospiti, arrivando a 18 punti, ma Milano riesce a limitare le altre bocche da fuoco trentine.

Sul fronte offensivo, la squadra di casa si affida alla qualità di Mirotic, che dalla media distanza è letale e chiude il quarto con 16 punti. Milano prova a prendere il largo, ma Trento non molla e resta agganciata alla partita. L’ultimo quarto sarà decisivo per capire se l’Olimpia riuscirà a chiudere i giochi o se gli ospiti avranno ancora energie per tentare la rimonta. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MILANO TRENTO (RISULTATO LIVE 46-40): FINE SECONDO QUARTO

Si chiude il primo tempo al Forum di Assago in questa diretta con l’Olimpia Milano avanti su Trento, ma il divario si è assottigliato grazie alla reazione ospite. Dopo un primo quarto solido, Milano fatica a mantenere lo stesso livello di intensità quando in campo ci sono le seconde linee, permettendo a Lamb di prendersi la scena.

Il giocatore di Trento si carica la squadra sulle spalle, segnando 12 punti e accorciando lo svantaggio. Milano, invece, continua a mostrare solidità in difesa, ma dovrà trovare maggiore fluidità nella gestione delle rotazioni per evitare di soffrire ulteriormente nel secondo tempo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MILANO TRENTO (RISULTATO LIVE 24-19): FINE PRIMO QUARTO

L’Olimpia Milano chiude il primo quarto avanti 26-19 contro Trento in questa diretta, grazie a una difesa solida sia nel pitturato che sul perimetro. I biancorossi stanno mettendo grande intensità nella propria metà campo, ma devono fare i conti con un pizzico di sfortuna: Trento sta segnando con un’ottima percentuale sui tiri difficili, con ben il 60% di queste conclusioni che finiscono a bersaglio.

Nonostante ciò, Milano tiene il controllo del match, anche grazie a un Leandro Bolmaro incisivo in attacco: l’argentino chiude la prima frazione con 8 punti, risultando uno dei migliori in campo per la squadra di coach Messina. Vedremo se nel secondo quarto Milano riuscirà a contenere meglio le soluzioni offensive di Trento e a prendere il largo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MILANO TRENTO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Possiamo finalmente dare il via alla diretta Milano Trento, sfida che come già detto ha avuto il suo momento più alto nel decennio scorso: la famosa finale del 2018, vinta 4-2 dall’Olimpia, vedeva in campo Shavon Shields con la maglia della Dolomiti Energia, all’epoca ventiquattrenne il nativo di Overland Park (in Kansas) aveva giocato una serie straordinaria e si era guadagnato la chiamata del Baskonia, agli ordini di coach Pedro Martinez che poi aveva lasciato il posto a Velimir Perasovic. Con la squadra di Vitoria Shields era arrivato ai playoff di Eurolega, perdendo però 3-1 contro il Cska Mosca.

Shields aveva poi vinto il campionato spagnolo nella stagione del Covid (ma la Liga ACB aveva scelto di concludere il torneo) ed ecco nel 2020 l’approdo a Milano: con l’Olimpia ci sono già sette trofei con tanto di MVP delle finali scudetto 2022, ma ora Shields punta anche la gloria europea e quella contro Trento è diventata una partita che potremmo definire come le altre, anche se magari leggermente speciale. Per noi e per tutti rappresenta un big match della nostra Serie A1, e non vediamo l’ora di seguirla insieme: finalmente possiamo farlo, dunque diamo il via alla diretta Milano Trento! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE LA DIRETTA MILANO TRENTO IN STREAMING VIDEO TV

È in chiaro la diretta Milano Trento, vista la fascia oraria: potrete seguire il match su DMAX, resta poi valida l’alternativa della diretta streaming video, per gli abbonati, grazie alla piattaforma DAZN.

MILANO TRENTO: UN ALTRO BIG MATCH!

Altro giro, altro big match: la diretta Milano Trento che si gioca alle ore 18.15 di domenica 23 marzo è valida per la 23^ giornata di basket Serie A1 2024-2025, all’Unipol Forum va in scena quella che per l’Olimpia rappresenta la possibilità di aggancio almeno alla Dolomiti Energia, perché le due squadre sono separate da una sola vittoria in classifica. Per Milano, appunto, è la seconda sfida consecutiva a una rivale in testa: dopo il grande colpo di Brescia, l’Olimpia se la vede con quella Trento che aveva iniziato il campionato con dieci vittorie consecutive ma che poi è calata, pur conservando la sua prima posizione.

Reduce dalla vittoria netta contro Pistoia, l’Aquila ora condivide il suo primato con altre tre squadre: è tornata in testa agganciando la stessa Germani e la Virtus Bologna, in uno scenario nel quale tra poco potrebbe comparire la stessa Olimpia per una corsa davvero straordinaria e aperta a qualunque esito. La diretta Milano Trento anche per questo motivo sarà parecchio importante anche se non definitiva; vedremo come andranno le cose, intanto possiamo provare a parlare in maniera più dettagliata delle due squadre in campo all’Unipol Forum.

DIRETTA MILANO TRENTO: RIVALI NEL TEMPO

La diretta Milano Trento presenta una sfida tra due squadre che nel tempo sono diventate rivali: il riferimento è chiaramente allo scorso decennio e a due stagioni consecutive, quando l’Aquila prima fece fuori l’Olimpia in semifinale, vincendo tre volte al Forum e realizzando una delle imprese più sorprendenti di quell’epoca, e poi Milano si prese la rivincita nella finale scudetto che per la Dolomiti Energia aveva rappresentato la seconda sconfitta in serie ad un passo dal traguardo. In quegli stessi anni Milano e Trento si erano incrociate anche negli ottavi di Eurocup, dunque possiamo dire che sia stato un percorso davvero sentito.

Ora si potrebbe tornare ad assaporare quelle emozioni: nelle stagioni seguenti Trento è calata non riuscendo più a centrare certi obiettivi, ma quest’anno sta facendo una bellissima corsa di testa e dunque è del tutto possibile che queste due squadre si possano affrontare anche in finale, naturalmente dipenderà dal tabellone dei playoff che per il momento è tutt’altro che definito, perché in ogni singola giornata si potrebbe stravolgere la classifica di Serie A1. Intanto l’Olimpia continua a correre per un posto nei playoff di Eurolega e dunque gioca su due fronti, oggi potrebbe pagare dazio alla stanchezza ma staremo a vedere…