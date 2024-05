DIRETTA MILANO TRENTO/ Video streaming tv: Olimpia, uno sguardo al futuro (playoff A1, 12 maggio 2024)

DIRETTA MILANO TRENTO: SGUARDO AL FUTURO

Mentre ci apprestiamo a vivere la diretta di Milano Trento possiamo anche dare uno sguardo al futuro dell’Olimpia, che dopo aver mancato il play in di Eurolega sta già pensando a come costruire il nuovo roster. Il Corriere del Trentino ha appena smentito, ma sono insistenti le voci che darebbero Quinn Ellis prossimo a vestire la canotta di Milano. Playmaker del 2003, britannico ma di formazione italiana essendo cresciuto a Capo d’Orlando, potrà essere visionato molto da vicino perché gioca appunto con Trento, e dunque sarà l’avversario di questa stagione in cui purtroppo si è anche dovuto fermare per infortunio, rientrando solo per le ultime cinque di regular season (c’era al Mediolanum Forum, ma non è entrato in campo).

Che Milano sia a caccia di un playmaker è risaputo, e infatti è sulle tracce anche di Nenad Dimitrijevic: qui si prospetta un duello di mercato con la Virtus Bologna e stiamo parlando di un giocatore più esperto, un macedone di formazione spagnola che è passato dal Valencia ma oggi gioca con l’Unics Kazan. Staremo a vedere: da una parte Milano ha tempo per pensare al futuro e qualcosa dipenderà anche da come procederanno i playoff, ma intanto chiaramente la società non può rimanere con le mani in mano e dunque, mentre l’Olimpia affronterà Trento, sarà concentrata anche sul roster che verrà, sperando che sulle maglie ci sia ancora lo scudetto. (agg. di Claudio Franceschini)

MILANO TRENTO IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Trento rappresenta un doppio appuntamento: infatti il match di gara-1 dei playoff sarà trasmesso sia in chiaro, su DMAX al numero 52 del digitale terrestre, che su Eurosport che è riservato agli abbonati alla televisione satellitare, canale 210 del decoder. Esiste poi una terza alternativa, che come sempre è quella di DAZN: la piattaforma fornisce una visione in diretta streaming video ai suoi clienti, infine il sito www.legabasket.it metterà a disposizione tutti gli elementi per essere informati sulla partita e il tabellone dei playoff.

MILANO TRENTO: UNA CLASSICA AI PLAYOFF!

Con gli arbitri Carmelo Paternicò, Tolga Sahin e Denis Quarta la diretta di Milano Trento scatta alle ore 18:00 di domenica 12 maggio: gara-1 del primo turno playoff di basket Serie A1 2023-2024 ci accompagna in una sfida classica, che in questa stagione ha anche rappresentato i quarti di Coppa Italia ma che soprattutto otto anni fa aveva rappresentato una bellissima finale scudetto, che l’Olimpia aveva vinto 4-2 ma soffrendo parecchio e, tra l’altro, vendicando la netta eliminazione in semifinale dell’anno precedente.

Ora la diretta di Milano Trento si ripropone nel primo turno dei playoff: l’Olimpia è grande favorita ma si porta dietro tante contraddizioni, la delusione per come è finita l’Eurolega e una stagione che per il momento non ha ancora registrato titoli, fatto chiaramente deludente per una corazzata di questo tipo. Lo scudetto porterebbe un minimo di riscatto: riuscirà davvero l’Olimpia a vincerlo? Per il momento seguiamo la diretta di Milano Trento, perché già in questa serie dei quarti di finale non mancheranno i temi interessanti e magari le sorprese.

DIRETTA MILANO TRENTO: OLIMPIA PER RISCATTARE LA STAGIONE

Si avvicina il momento della diretta di Milano Trento, una partita che sicuramente vede l’Olimpia partire favorita: la possibilità che la squadra di Ettore Messina chiuda i giochi sul 3-0 volando in semifinale è certamente alta, ma la Dolomiti Energia non vuole perdere nemmeno un’occasione per mettere i bastoni tra le ruote dell’avversaria. È una Trento che nella prima parte della stagione ha fatto davvero molto bene, infatti è volata alle Final Eight ed era in piena corsa per arrivare finalmente agli ottavi di Eurocup.

Poi per la banda di Paolo Galbiati c’è stato il calo, il percorso internazionale si è bruscamente interrotto e anche in campionato l’Aquila ha rischiato di non centrare la post season; qualche vittoria nel girone di ritorno ha sistemato le cose ma l’incrocio con una delle corazzate è stato inevitabile, adesso Trento è pronta a giocarsela sapendo che un blitz al Mediolanum Forum in una delle prime due partite della serie sarà importante per non dire fondamentale, in caso contrario bisognerà comunque tenere botta alla Il T Quotidiano Arena e poi andare a vincere gara-5 in trasferta…

