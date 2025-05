DIRETTA MILANO TRENTO: L’OLIMPIA PER VINCERE LA SERIE

L’Olimpia può chiudere i giochi con la diretta Milano Trento: parliamo di gara-4 del quarto di finale dei playoff della Serie A di basket e l’appuntamento è all’Unipol Forum di Assago alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 24 maggio 2025. Si tratta della serie fra la Dolomiti Energia Trentino quarta in classifica e la EA7 Emporio Armani Milano quinta, un abbinamento poco felice per Trento, perché l’Olimpia archiviata l’Eurolega può mettere in campo valori tecnici che certamente non sono da quinto posto.

In effetti Milano ha iniziato la serie espugnando il palazzetto di Trento in gara-1, poi l’Aquila ha difeso il fattore campo almeno nella seconda partita, ma giovedì sera gara-3 al Forum ha visto il dominio di Milano, scatenata in attacco e vincitrice con l’eloquente punteggio di 107-79, che non richiede molti commenti ulteriori. Adesso l’Olimpia ha la grande occasione di chiudere con un’altra partita casalinga, mentre Trento avrebbe bisogno di una prestazione completamente diversa: ce la farà oppure la diretta Milano Trento sancirà la fine della sua corsa?

MILANO TRENTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Milano Trento in tv sarà disponibile su DMAX, quindi in chiaro per tutti, opzione preziosa in aggiunta alla diretta streaming video DAZN, come per tutto il campionato di basket.

DIRETTA MILANO TRENTO: COME SI ARRIVA AL MATCH?

Non ci sono dubbi sul fatto che in stagione regolare abbia fatto figura molto migliore la Dolomiti Energia, mentre l’Olimpia ha pagato dazio alle fatiche europee mostrando spesso difficoltà inattese anche in campionato. Trento però ha chiuso alle spalle di Trapani e Brescia pur a parità di punti e così all’Aquila è toccato l’abbinamento che nessuna delle prime quattro avrebbe voluto, perché soprattutto giovedì abbiamo capito che potenzialmente la superiorità tecnica della EA7 Emporio Armani è evidente.

Milano d’altronde si gioca tutto in questi playoff: essere uscita di scena già al termine della stagione regolare in Eurolega adesso impone all’Olimpia di riscattarsi almeno in campionato. Oggi quindi è una partita da non sbagliare, perché un scivolone porterebbe la serie alla bella, per di più da giocare a Trento, ipotesi che naturalmente sarebbe assai scomoda per coach Ettore Messina e per i suoi uomini. D’altro canto gara-3 rischia di essere un macigno per la Dolomiti Energia: in meno di 48 ore può cambiare tutto nella diretta Milano Trento?