DIRETTA MILANO TRENTO/ Video streaming tv: la gioia di coach Galbiati (gara-2, oggi 14 maggio 2024)

DIRETTA MILANO TRENTO: LA GIOIA DI GALBIATI

Verso la diretta di Milano Trento è naturalmente giusto celebrare ancora la vittoria esterna in gara-1 della Dolomiti Energia Trentino, che domenica ha espugnato il Forum al termine di una partita decisa da una sola lunghezza al suono della sirena. Una gioia notevole per Trento, che il coach Paolo Galbiati aveva espresso così in sala stampa: “Penso sia stato divertente da vedere. Andiamo a casa contenti perché c’è stato un buon spirito da parte di tutti, coinvolgimento, attenzione in quello che avevamo preparato. Alla fine ci ha premiato l’ultima giocata, però sono i playoff. C’è Gara 2 tra due giorni (oggi. ndR), resetteremo entrambe”.

Il cammino è ancora lungo, ma adesso Trento ci crede e nello spogliatoio c’è chi fornisce un contributo fondamentale a livello di carisma: “Io ho la fortuna di allenare Toto Forray. Qualcuno, non so neanche se della società, ha dichiarato ‘dobbiamo provare a competere’. È arrivato lui con il suo sangue caliente e ha detto: ‘Non arriviamo per competere, ma per provare a vincere ogni partita’. Quando hai un 38/39enne che gioca con questo spirito, è un po’ più facile trascinare quelli un po’ più giovani, come nel nostro caso. Ci proviamo, assolutamente. Sennò non giocavamo”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MILANO TRENTO, COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Per seguire la diretta tv di Milano Trento, se non vi recherete al Forum, sarà necessario un abbonamento alla televisione satellitare perché il match di gara-2 è trasmesso su Eurosport 2, canale riservato ai soli clienti. L’alternativa come sempre riguarda la piattaforma DAZN, che integralmente fornisce tutte le partite del campionato di basket Serie A e quindi anche Milano Trento in diretta streaming video, infine per tutte le informazioni, compreso il play-by-play, sarà utile il sito www.legabasket.it.

MILANO TRENTO: DOPO IL COLPACCIO DELL’AQUILA

Attenzione a quello che potrebbe succedere in Milano Trento, diretta dagli arbitri Attard, Perciavalle e Capotorto dall’Unipol Forum di Assago alle ore 20.00 di questa sera, martedì 14 maggio 2024. Parliamo di gara-2 dei quarti di finale dei playoff scudetto della Serie A di basket e la situazione si è fatta particolarmente intricata perché domenica il primo atto della diretta di Milano Trento ci ha riservato il colpaccio esterno della Dolomiti Energia Trentino, che è passata per 84-85 in casa della EA7 Emporio Armani Milano, la quale adesso vede tutta in salita una serie che doveva avere l’Olimpia come netta favorita.

Naturalmente adesso gara-2 diventa fondamentale: se Milano riuscisse a pareggiare la serie potrebbe ancora essere considerata favorita, anche se dovrà evidentemente vincere almeno una volta a Trento; se però arrivasse lo 0-2 in favore degli ospiti, ecco che la prospettiva di giocare poi gara-3 e l’eventuale gara-4 all’ombra delle Dolomiti diventerebbe delicatissima per gli uomini di coach Ettore Messina, che anche dal punto di vista psicologico si troverebbero davvero con le spalle al muro. Quindi sarà fondamentale quello che succederà stasera: quale verdetto ci darà la diretta di Milano Trento?

DIRETTA MILANO TRENTO: COME SI ARRIVA A GARA-2?

L’aspetto psicologico potrebbe avere notevole significato per la diretta di Milano Trento perché l’Olimpia in stagione sicuramente ha deluso in Eurolega e quindi in campionato deve riscattarsi, ma andare sotto già nella serie dei quarti di finale non è di certo il massimo per chi punta senza mezze misure all’obiettivo tricolore. Situazione difficile da immaginare dopo il 32-21 per Milano nel primo quarto, ma diventata realtà a causa del crollo nei due quarti centrali, nei quali l’Olimpia ha segnato di nuovo 32 punti ma nel doppio del tempo e incassandone invece 48, arrivando così a dieci minuti dalla fine in svantaggio di cinque lunghezze sul 64-69.

Il vero capolavoro per Trento tuttavia è arrivato nell’ultimo quarto, quando Trento ha resistito agli assalti di Milano, conservando il successo anche se per una sola lunghezza sul punteggio finale di 84-85 grazie all’ultimo sorpasso operato da Kamar Baldwin per firmare una vittoria memorabile. Adesso l’Olimpia deve reagire da grande squadra: la pressione sarà per intero sulle spalle dell’Olimpia, mentre la Dolomiti Energia giocherà con la serenità di chi ha tutto da guadagnare. Quanta incidenza avrà questo aspetto nella diretta di Milano Trento? Lo scopriremo questa sera…











