Diretta Milano Trento/ Streaming video tv: Olimpia ancora imbattuta (basket A1)

DIRETTA MILANO TRENTO: MESSINA NON VUOLE CALI DI TENSIONE

Milano Trento sarà diretta dagli arbitri Christian Borgo, Dario Morelli e Alessandro Perciavalle: alle ore 17:30 di domenica 1 novembre il Mediolanum Forum apre le sue porte alla partita valida per la sesta giornata di basket Serie A1 2020-2021, in forse fino all’ultimo a causa del focolaio di Coronavirus all’interno del roster ospite. La Dolomiti Energia infatti non ha giocato l’ultima partita di Eurocup, quella contro Gran Canaria; in campionato ha finalmente trovato la prima vittoria battendo Cremona all’overtime, totalmente diverso il cammino in Europa dove sono arrivati solo successi.

Se parliamo di gare rinviate, l’Olimpia non ha disputato le ultime due di Eurolega e dunque dovrà poi affrontare un calendario ancora più fitto; intanto però continua a dominare in stagione, in Serie A1 ha già preso il volo in classifica ed è reduce dal successo al PalaDozza contro la Fortitudo Bologna, forse il match più impegnativo affrontato nel torneo. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Milano Trento, aspettando la palla a due proviamo a fare qualche valutazione circa i temi principali della partita.

DIRETTA MILANO TRENTO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Trento non è una di quelle che sono previste per questa giornata di campionato; l’appuntamento classico dunque è quello con la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che trasmette tutte le gare di basket Serie A1 in diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale www.legabasket.it per avere tutte le informazioni utili del caso: il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori in campo, la classifica del campionato e i principali numeri di questo torneo.

DIRETTA MILANO TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Al momento Milano Trento è una sfida impari: 5-0 il record dell’Olimpia che in questa stagione ha perso soltanto una partita e continua a far vedere di essere tremendamente superiori agli avversari nazionali, avendo – per adesso – solo il problema di dover reggere la pressione di una corsa da assoluta favorita e, soprattutto, considerando che in passato non sempre sono arrivati i trofei. Ad ogni modo la differenza rispetto all’Aquila è netta: Nicola Brienza ha a disposizione un buon roster che però nelle prime uscite di campionato ha faticato tremendamente a mantenere il livello, solo domenica scorsa la Dolomiti Energia si è sbloccata e agganciando Roma in classifica può iniziare a sperare di ottenere qualcosa in più di una semplice e risicata salvezza.

Sicuramente stupisce la differenza di rendimento rispetto alla Eurocup, dove Trento sta volando e di fatto ha già archiviato la qualificazione alla Top 16; forse Brienza vuole concentrarsi maggiormente sulla volata internazionale, almeno per un certo periodo di tempo, perché sente la possibilità di arrivare fino in fondo. La sfida a Milano va comunque onorata, per cui tra poche ore scopriremo cosa succederà sul parquet del Mediolanum Forum…



