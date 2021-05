Diretta Milano Trento/ Streaming video tv: Olimpia per il bis (gara-2 quarti)

DIRETTA MILANO TRENTO: FACILE PER L’OLIMPIA?

Milano Trento, diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Lorenzo Baldini e Martino Galasso, si gioca al Mediolanum Forum di Assago alle ore 19.00 di questa sera, venerdì 14 maggio 2021, come gara-2 della serie dei quarti di finale dei playoff della Serie A di basket. Presentando la diretta di Milano Trento dobbiamo ricordare che ieri pomeriggio l’Olimpia Milano di coach Ettore Messina non ha avuto alcuna difficoltà nel vincere gara-1 in maniera molto netta, come fa capire benissimo il risultato finale di 88-62 in favore dei padroni di casa di Milano. D’altronde parliamo della sfida tra la testa di serie numero 1 e la numero 8 del tabellone dei playoff, dunque l’obiettivo dell’Olimpia sarà quello di chiudere i conti il più in fretta possibile, per conservare quante più energie per i turni successivi e per la Final Four di Eurolega, straordinario traguardo centrato dopo troppi anni di assenza. Alla Dolomiti Energia Trentino l’onore e l’onere di cercare di rovesciare le sorti di questa serie in teoria segnata in partenza. Ci riuscirà già in gara-2? Parola al campo per scoprire cosa succederà oggi in Milano Trento…

DIRETTA MILANO TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Trento sarà visibile oggi su Eurosport 2, il canale tematico che è disponibile per gli abbonati. A questo si aggiunga l’immancabile diretta streaming video che sarà accessibile tramite Eurosport Player (anche in questo caso su abbonamento), punto di riferimento per seguire tutte le partite della Serie A di basket anche ai playoff.

DIRETTA MILANO TRENTO: IL CONTESTO

La diretta di Milano Trento dunque si annuncia sulla carta nettamente favorevole alla A|X Armani Exchange Milano, che d’altronde finora ha fatto la stagione perfetta: vittoria in Supercoppa Italiana e in Coppa Italia, primo posto nella stagione regolare del campionato e la perla di un cammino eccellente anche in Eurolega, dove l’Olimpia Milano sarà protagonista a fine mese delle Final Four a Colonia. Dall’altra parte abbiamo una Trento autrice di una lunga rincorsa già solo per entrare fra le prime otto che si giocano i quarti dei playoff. La differenza tecnica si è notata in maniera impressionante ieri in occasione di gara-1, quando Milano ha scavato un solco che è diventato sempre più profondo con il passare dei minuti, dal momento che l’Olimpia ha “vinto” tutti i parziali dei quarti: +6 dopo dieci minuti; +15 già all’intervallo lungo; +21 dopo trenta minuti per mettere la parola fine alla contesa e +26 a fil di sirena, dopo avere fatto meglio di Trento anche nell’ultimo quarto. La Dolomiti Energia saprà ribaltare la situazione dopo appena 24 ore?

