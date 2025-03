DIRETTA MILANO TREVISO: SI VA A CACCIA DI RISCATTO!

Con la diretta Milano Treviso ci avviciniamo sensibilmente a una partita dal sapore storico, che vale per la 21^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 e si gioca alle ore 17:30 di domenica 9 marzo. Milano e Treviso hanno scritto la storia della pallacanestro italiana ed europea, ma oggi le situazioni sono ben diverse: l’Olimpia è tornata ad essere la corazzata di un tempo, competitiva finalmente anche in Eurolega e lanciata alla caccia del quarto scudetto consecutivo, la sconfitta contro la Virtus Bologna subita domenica scorsa fa parte del percorso ma intanto può essere stata un antipasto di quello che vedremo in primavera inoltrata.

Treviso ha dovuto superare parecchi ostacoli dopo l’abbandono di Benetton, è tornata in Serie A dopo parecchi anni ma da tre stagioni non si qualifica ai playoff, e anche oggi ne sarebbe fuori pur avendo le possibilità di centrare l’obiettivo, nell’ultimo turno ha perso a Trieste e dunque ha bisogno di risalire subito la corrente, anche se naturalmente il calendario odierno aiuta poco la squadra di Frank Vitucci. Vedremo comunque cosa succederà nella diretta Milano Treviso, certamente possiamo sperare che si tratti di un bello spettacolo.

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE MILANO TREVISO

Non avrete possibilità di assistere alla diretta tv di Milano Treviso se non su DAZN, la piattaforma che garantisce tutte le partite del campionato di basket Serie A1 e ne permette la visione in diretta streaming video ai suoi abbonati.

DIRETTA MILANO TREVISO: OLIMPIA A DUE FACCE

Ci apprestiamo dunque a vivere la diretta Milano Treviso, che sorride all’Olimpia almeno nel pronostico: la squadra di Ettore Messina, ex di giornata, sembra aver trovato la giusta quadratura del cerchio e la prova risiede anche nel cammino che sta avendo in Eurolega, competizione nella quale finalmente si può qualificare direttamente ai playoff e che rimane ovviamente il principale obiettivo della squadra, che nel frattempo spera sempre di replicare lo scudetto ma, da questo punto di vista, sa bene che le somme si tireranno più avanti e dunque in regular season gioca a volte con le marce basse, come dimostrano alcune sconfitte non pronosticabili.

Diverso il discorso che riguarda Treviso, perché la NutriBullet non si può permettere cali di tensione: la classifica parla chiaro, la concorrenza è assolutamente ben fornita e, per esempio, guardando la classifica è difficile pensare che questa squadra possa sorpassare realtà come Tortona, Trieste o Reggio Emilia che sono ben strutturate e soprattutto stanno viaggiando. Tuttavia, per arrivare ai playoff, Treviso dovrà metterne alle spalle almeno una; sarà dura ma intanto la trasferta dell’Unipol Forum si prepara da sola, vedremo allora se Vitucci sarà in grado di timbrare un grande colpo in questa 21^ giornata.