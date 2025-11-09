Diretta Milano Treviso streaming video tv: orario e risultato live della partita per la Serie A di basket, oggi domenica 9 novembre 2025

DIRETTA MILANO TREVISO: ARIA DI GRANDE STORIA

In altri tempi sarebbe stata una sfida di lusso, l’attualità ci dice che la diretta Milano Treviso avrà comunque una significativa posta in palio all’Unipol Forum di Assago per la settima giornata della Serie A di basket, con la palla a due che sarà in programma alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 9 novembre 2025.

Per i padroni di casa della EA7 Emporio Armani Milano è evidentemente una partita da vincere, soprattutto dopo la sconfitta di mercoledì a Brescia nel turno infrasettimanale che ha reso pienissima anche questa settimana per l’Olimpia Milano, che successivamente è volata a Istanbul per giocare venerdì in Eurolega.

C’è un dato molto interessante: questa è la settima giornata di campionato, in Eurolega sono già stati disputati nove turni e in più per Milano ci sono anche le due partite della Supercoppa Italiana, il totale dice diciotto incontri nel giro di sei settimane, cioè da sabato 27 settembre, quando tutto è cominciato con il trofeo poi vinto dall’Olimpia il giorno successivo.

Si gioca davvero quasi a giorni alterni, per Milano non è una novità ma ne approfittiamo per lanciare ancora una volta l’allarme, diventato se possibile più impellente dopo l’allargamento a 20 squadre della Eurolega, aggiungendo così ulteriori quattro partite al totale stagionale. Erano proprio altri tempi quando la diretta Milano Treviso era un big-match di lusso…

MILANO TREVISO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Se non sarete al Forum, la diretta Milano Treviso in tv sarà un’esclusiva del canale tematico LBATV, di conseguenza accessibile solamente tramite la diretta streaming video.

DIRETTA MILANO TREVISO: L’OLIMPIA VUOLE RIPARTIRE SUBITO

Verso la diretta Milano Treviso dobbiamo dire che in questa settimana pure la NutriBullet Treviso Basket prova il brivido degli appuntamenti ravvicinati, avere giocato appena venerdì sera sul parquet di Reggio Emilia non è stato certo l’ideale per preparare poi la trasferta al Forum, anche considerando naturalmente che i mezzi dei veneti non sono paragonabili a quelli dell’Olimpia. Per Treviso però ci sarà la leggerezza di chi non avrà molto da perdere: una sconfitta sarebbe la normalità, una vittoria sarebbe invece davvero un bel bonus. Il discorso è fatalmente diverso per la EA7, che non può concedersi altri passi falsi.

Lo scorso campionato ha insegnato che finire la stagione regolare troppo in basso può essere poi pericoloso ai playoff, d’altronde è difficile tenere sempre alta l’attenzione e avere anche il top del rendimento quando si gioca praticamente ogni due giorni. Questo è il dilemma ormai abituale negli ultimi anni, nello scorso campionato fu la Virtus Bologna a districarsi meglio ed infatti vinse infine lo scudetto, l’Olimpia deve provare a rispondere e un tassello di questo cammino sarà la diretta Milano Treviso: quale risposta ci darà?