DIRETTA/ Milano Treviso (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si gioca!

DIRETTA MILANO TREVISO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

LA diretta di Milano Treviso sta finalmente per cominciare, dunque possiamo brevemente ricordare che la partita di andata al PalaVerde si era giocata il 27 novembre (8^ giornata) e l’Olimpia aveva vinto 80-93, con un primo quarto da 16-26 che aveva scavato il solco poi rivelatosi determinante. Aveva giocato una grande partita Nazareth Mitrou-Long, che era risultato MVP di serata grazie a una prestazione da 19 punti con 6/11 dal campo e 4/7 dall’arco, ai quali aveva aggiunto 6 assist; Brandon Davies aveva invece chiuso con 18 punti e 6 rimbalzi, poi 10 punti per Billy Baron con il 75% dalla lunga distanza.

Treviso invece aveva avuto uno scintillante Adrian Banks (23 punti, 7/10 al tiro e 3/4 dal perimetro anche se con 5 palle perse) e un Paulius Sorokas da 14 punti, ma non era bastato per contrastare un’avversaria dalle mille risorse e una rotazione quasi infinita. Sarà appunto interessante scoprire se questa sera, a distanza di quasi 5 mesi da quella partita del PalaVerde, le cose cambieranno oppure l’Olimpia sarà sempre in grado di far valere la propria superiorità su una NutriBullet a caccia di punti per salvarsi: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il parquet del PalaVerde perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando, la palla a due di Milano Treviso sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILANO TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Treviso non è disponibile, non essendo uno dei match che per la 28^ giornata di questo campionato vengono fornite sui canali della nostra televisione (e che sono tre per ciascun turno). Ovviamente sappiamo che tutte le partite della Serie A1 di basket sono fornite dalla piattaforma Eleven Sports: sarà una visione in diretta streaming video e potrete decidere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Infine sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore della partita, aggiornati in tempo reale.

MILANO TREVISO: INCROCIO INTRIGANTE!

Milano Treviso, partita in diretta dal Mediolanum Forum di Assago, prende il via alle ore 18:30 di domenica 23 aprile: si gioca per la 28^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Terzultimo turno, e chiaramente contesti diversi per le due squadre: l’Olimpia non ha mai avuto in discussione la sua partecipazione ai playoff e ora, per quanto i dati siano sfavorevoli, punta comunque al primo posto in regular season così da avere il vantaggio del campo nell’eventuale serie finale contro la Virtus Bologna, nell’eterna sfida tra queste due corazzate già sfidatesi cinque volte in stagione.

Treviso invece deve fare i conti con la complessa battaglia per la salvezza: la NutriBullet non è ancora al sicuro perché le avversarie riescono a muovere la classifica, alzando insieme agli stessi veneti l’asticella da superare per garantirsi la permanenza in Serie A1. Marcelo Nicola dovrà evitare qualche sanguinosa sconfitta già avvenuta nelle ultime settimane, la diretta di Milano Treviso non è certo quella da condurre in porto ma la NutriBullet ha il compito di provarci anche questa sera, e allora non ci resta che aspettare per scoprire come andranno le cose sul parquet del Mediolanum Forum.

DIRETTA MILANO TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Ovviamente la diretta di Milano Treviso parla anche di storia, di un grande ex come Ettore Messina e di una partita che rappresenta lo scontro tra due piazze che hanno scritto pagine importantissime del nostro basket. Oggi il contesto è differente perché l’Olimpia, anche grazie all’avvento di Giorgio Armani, ha saputo tornare quella potenza che era un tempo riprendendo slancio anche in Eurolega, questo anche al netto della deludente eliminazione in regular season avvenuta poco tempo fa, ma che non cancella la competitività di una Milano che può fare anche questo ulteriore passo.

Treviso come noto ha pagato a caro prezzo l’addio della famiglia Benetton, ha vissuto il fallimento e la conseguente sparizione della vecchia società: ha impiegato del tempo per tornare in Serie A1, e da quel momento ha dovuto convivere con altre realtà che nel frattempo sono salite alla ribalta occupando gli spazi vuoti. Dopo una prima stagione da playoff la NutriBullet si è ritrovata in difficoltà; ora punta quantomeno a confermare la categoria, poi nelle prossime stagioni dovrà necessariamente provare a ricostruire quel progetto vincente che la città veneta attende ormai da parecchi anni.











