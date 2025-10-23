Diretta Milano Valencia streaming video tv: orario e risultato live della partita con l’Olimpia in Eurolega di basket, oggi giovedì 23 ottobre 2025

DIRETTA MILANO VALENCIA (RISULTATO 18-24): L’OLIMPIA PARTE MALE IN DIFESA

Primo quarto vivace tra Milano e Valencia, con gli spagnoli che partono meglio e mantengono un leggero vantaggio. Dopo l’iniziale equilibrio (5-3 con una tripla di Ricci), gli ospiti trovano continuità grazie a Thompson e ai liberi che li portano sul +5. Ellis accorcia con una schiacciata, mentre Bolmaro e Diop si distinguono in difesa con due stoppate. Nel finale, Bolmaro segna dalla lunetta per il -2, ma Milano fatica al tiro da tre (0/2 di Sestina, errori anche per Brooks e Mannion). Valencia ne approfitta e chiude avanti 24-18 alla prima sirena. (agg. di Fabio Belli)

Diretta/ Sassari Milano (risultato finale 72-76): rimonta Olimpia nell'ultimo quarto (19 ottobre 2025)

MILANO VALENCIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per chi non andrà al Forum stasera, c’è sempre l’opzione offerta agli abbonati di Sky Sport per seguire la diretta Milano Valencia in tv, eventualmente anche tramite i servizi della diretta streaming video.

PALLA A DUE

Comincia ad essere significativa la storia dei precedenti per la diretta Milano Valencia, partita che dal 2010 in poi è stata giocata in dodici occasioni ufficiali, con l’Olimpia in vantaggio grazie a otto vittorie a fronte di quattro successi per il Valencia. Un dato curioso è che nelle prime quattro partite aveva sempre vinto la squadra in trasferta, mentre da quel momento in poi sei successi su otto sono andati a chi giocava in casa. Nella scorsa stagione gli spagnoli non avevano disputato l’Eurolega, per cui gli ultimi incontri risalgono alla stagione 2023-2024, con doppia vittoria casalinga.

DIRETTA/ Villeurbanne Virtus Bologna (risultato finale 83-90): Edwards 36 punti (oggi 17 ottobre 2025)

L’Olimpia si era imposta a Milano con un perentorio 83-52 il 9 novembre 2023, ma Valencia si prese la rivincita davanti al pubblico amico imponendosi per 84-72 il 19 gennaio 2024. Le ultime quattro partite casalinghe sono terminate con altrettante vittorie per l’Olimpia, speriamo allora che la striscia possa proseguire anche stasera, ma naturalmente lo scopriremo seguendo la diretta Milano Valencia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MILANO VALENCIA: DUE SQUADRE A PARI PUNTI

Con la diretta Milano Valencia si affronteranno alle ore 20.30 di questa sera, giovedì 23 ottobre 2025, due squadre che arrivano alla sesta giornata della Eurolega di basket con l’identico bilancio di due vittorie e tre sconfitte. Naturalmente è troppo presto per fare calcoli, ma è sempre molto significativo sfidare squadre a pari punti, perché gli obiettivi potrebbero essere gli stessi.

Diretta/ Zalgiris Milano (risultato finale 78-89): Shields 15 punti (Eurolega, oggi 16 ottobre 2025)

L’Unipol Forum di Assago vedrà quindi la EA7 Emporio Armani Milano a caccia della vittoria che potrebbe dare il 50% di successi all’Olimpia in questa Eurolega che in nemmeno un mese di attività ha già fornito notevoli alti e bassi alla squadra del coach Ettore Messina. L’apertura fin ottima con la vittoria sul campo della Stella Rossa, seguita però dal ko di misura contro il Partizan nel doppio impegno d’apertura a Belgrado.

Sono poi arrivate altre due sconfitte consecutive contro Monaco e Bayern Monaco, che avevano già addensato nuvole nere spazzate via dalla bellissima vittoria di sette giorni fa sul campo dello Zalgiris Kaunas, per un bilancio di 2-3 che comunque non è da disprezzare, specie se si considera che l’Olimpia finora ha giocato quattro volte su cinque lontano da Milano.

Finora il fattore campo ha detto poco, perché la EA7 ha perso l’unica uscita casalinga e invece in trasferta ha vinto due partite su quattro, però certamente può essere un vantaggio giocare al Forum, soprattutto pensando al tris di impegni casalinghi consecutivi che arriverà a novembre. Si gioca però a raffica e quindi è meglio non fare troppi calcoli, pensando solo a godersi la diretta Milano Valencia…

DIRETTA MILANO VALENCIA: PER CAMBIARE PASSO

Infilare la seconda vittoria consecutiva è quindi evidentemente l’obiettivo per la EA7 nella diretta Milano Valencia, approfittando magari anche delle difficoltà degli spagnoli, che avevano cominciato la loro Eurolega con due vittorie consecutive, compresa quella contro la Virtus Bologna, ma poi ha perso le ultime tre partite giocate contro Barcellona, Hapoel Tel Aviv e Monaco. La caratteristica è che le partite di Valencia hanno quasi sempre punteggi molto alti: gli spagnoli segnano tanto ma altrettanto concedono, la chiave quindi potrebbe essere limitare il loro attacco sfruttando invece le debolezze in difesa.

Non a caso, le statistiche delle prime cinque giornate di Eurolega dicono che l’Olimpia Milano segna di media 78,2 punti per partita contro i 92,4 per Valencia, che però con 469 punti al passivo è solamente la diciannovesima difesasi venti squadre partecipanti, meglio solo dei connazionali del Baskonia Vitoria-Gasteiz. I numeri sono chiari, l’occasione per vincere ancora c’è e l’Olimpia deve essere brava a sfruttarla per cominciare a risalire verso posizioni affascinanti della classifica: sarà questo l’esito della diretta Milano Valencia?