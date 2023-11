DIRETTA MILANO VALENCIA/ Video streaming tv: bei ricordi per l’Olimpia (Eurolega, 9 novembre 2023)

DIRETTA MILANO VALENCIA: I TESTA A TESTA

Nell’Eurolega moderna la diretta di Milano Valencia ci ha consegnato 10 precedenti: la squadra spagnola è una delle poche con cui l’Olimpia abbia un bilancio positivo, infatti ha vinto 7 partite a fronte di tre sole sconfitte. Non solo: Milano arriva questa sera al Mediolanum Forum con una striscia di tre successi, cominciata con un 95-80 interno nel gennaio 2021 e poi proseguita con le due gare della passata stagione. Quella di Assago era terminata 90-79 con un Brandon Davies sostanzialmente perfetto, autore di 17 punti, 3 rimbalzi e 6 assist tirando 6/6 dal campo e 5/6 ai liberi per 32 di valutazione, mentre il top scorer era risultato essere Billy Baron che aveva infilato 24 punti con 8/14 al tiro e 4/9 dall’arco.

Al Mediolanum Forum l’Olimpia ha perso due volte contro Valencia: l’ultima risale comunque al marzo 2018, un 89-93 nel quale un Vladimir Micov da 24 punti, 5 rimbalzi, 4 assist e un quasi irreale 7/9 dalla lunga distanza non era bastato, perché gli spagnoli avevano trovato una straordinaria prova corale mandando quattro giocatori in doppia cifra con Erick Green top scorer a quota 18, poi 11 punti a testa per Sam Van Rossom, Bojan Dubljevic e Tibor Pleiss. Ora stiamo per scoprire quello che succederà stasera nel delicato match di Eurolega… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILANO VALENCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Valencia sarà trasmessa come sempre sui canali della televisione satellitare, perché dobbiamo ricordare che l’Eurolega è appannaggio di Sky Sport che garantisce tutte le partite delle due italiane impegnate nella competizione, più altre scelte di volta in volta. La visione sarà riservata agli abbonati, con l’alternativa della diretta streaming video in assenza di un televisore; bisogna poi dire che su www.euroleaguebasketball.net/euroleague troverete come sempre le informazioni utili sul match, per esempio il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

OLIMPIA IN CRISI!

Milano Valencia, che sarà in diretta dal Mediolanum Forum alle ore 20:30 di giovedì 9 novembre, si gioca per la settima giornata di basket Eurolega 2023-2024. Un match fondamentale per l’Olimpia: magari non ancora determinante per la corsa ai playoff essendo che poi mancheranno ben 28 gare, ma certamente importante per riprendere una marcia che si è bruscamente interrotta con una serie di sconfitte che dovranno essere analizzate nel migliore dei modi. Milano infatti ha perso due volte nella scorsa settimana: prima il recupero contro il Maccabi Tel Aviv, poi in casa contro il Monaco pur giocando bene e cedendo solo all’ultimo.

Il piatto piange: una sola vittoria e cinque sconfitte, classifica preoccupante e il serio rischio di un’imbarcata come l’anno scorso, che poi sì condizionerebbe la lotta alla post season. Per la diretta di Milano Valencia l’Olimpia dovrebbe ritrovare Nikola Mirotic, top scorer di Eurolega tenuto a riposo a Brindisi (dove è arrivata una vittoria di 30 punti) per recuperare da un fastidio al tendine; come detto vincere è quasi necessario, vedremo come andranno le cose al Mediolanum Forum e mentre aspettiamo che arrivi la palla a due possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questa intrigante e delicatissima serata di Eurolega, visto che tra poco ci sarà il via del match.

DIRETTA MILANO VALENCIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Alla diretta di Milano Valencia mancano poche ore, e l’attesa è spasmodica: l’Olimpia è chiamata a dare risposte, perché il trend negativo maturato in Eurolega è del tutto simile a quel crollo che la squadra aveva accusato lo scorso anno tra autunno e inverno, nove sconfitte consecutive che avevano condizionato la corsa ai playoff. Milano vuole evitare che accada questo, e battere Valencia sarebbe importante per un altro motivo: al momento gli spagnoli sono una rivelazione e hanno perso una sola volta in sei partite, dunque sono secondi in classifica con Barcellona, Virtus Bologna e Fenerbahçe.

Milano dovrà poi definire il futuro a breve termine: Ettore Messina in prima persona ha fatto sapere che la società tornerà sul mercato per migliorare il roster, il principale indiziato a lasciare l’Olimpia resta Kevin Pangos che aveva comunque risposto bene a qualche critica, è evidente però che l’ex Barcellona e Zenit sia una sorta di piano B come confermato anche dalle parole del presidente meneghino. Ora però la diretta di Milano Valencia sta davvero per farci compagnia, dunque ci dobbiamo concentrare sul match…











