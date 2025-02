DIRETTA MILANO VARESE: DERBY CLASSICISSIMO!

La presentazione della diretta Milano Varese si potrebbe fare da sola: alle ore 17:30 di domenica 2 febbraio l’Unipol Forum di Assago ospita la partita valida per la 18^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 che è la classica per antonomasia della pallacanestro italiana, una rivalità che ha caratterizzato tanti anni del movimento e si è estesa anche in ambito europeo, perché Milano e Varese davvero sono state corazzate in grado di vincere le Coppe dei Campioni in serie. Oggi il discorso è ben diverso: sia pure attardata in classifica, l’Olimpia resta favorita per lo scudetto che potrebbe vincere per la quarta volta consecutiva, e intanto ha ripreso la marcia battendo Trieste su questo parquet.

Varese, che aveva trovato un ottimo periodo allontanando la zona retrocessione, sembra poter risprofondare nell’incubo: la sconfitta casalinga contro Brescia era da mettere in conto anche se arrivata nettamente, soprattutto brucia tantissimo il ko maturato a Pistoia, quando la Openjobmetis si è fatta recuperare un vantaggio in doppia cifra da una squadra che arrivava da nove sconfitte, e che nel secondo tempo ha sopravanzato i prealpini di oltre 20 punti. Cosa succederà tra poco nella diretta Milano Varese? Sarà il campo a dircelo, noi possiamo però dire qualcosa in più su questo grande derby.

INFO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA MILANO VARESE

Purtroppo bisogna dire che la diretta Milano Varese potrà essere seguita solo su DAZN, che garantisce una visione dell’evento anche in diretta streaming video.

DIRETTA MILANO VARESE: SITUAZIONI BEN DIVERSE

Purtroppo da qualche anno la diretta Milano Varese non rappresenta più una sfida scudetto: certo ogni tanto può capitare la sorpresa nella partita singola, e infatti giova ricordare che all’andata era stata proprio la Openjobmetis a vincere il derby, ma certamente anche da prima che a Milano iniziasse l’era di Giorgio Armani la differenza tra le due squadre è netta, l’Olimpia gioca per i titoli e spesso e volentieri li mette in bacheca, Varese invece dopo lo scudetto della stella, e stiamo parlando del 1999, è stata competitiva in poche occasioni, la più importante delle quali nel 2013 e anche qui si tratta di 12 anni già trascorsi.

Non per questo Milano Varese è una partita che abbia perso il suo appeal, ma sicuramente oggi le sfide che l’Olimpia deve affrontare sono altre, così come le rivali dirette per la Openjobmetis sono quelle squadre che stanno lottando per evitare la retrocessione. Una terza sconfitta consecutiva sarebbe davvero dolorosa per Herman Mandole anche perché le avversarie hanno ripreso la loro marcia, per quanto riguarda Ettore Messina il coach di Milano sa bene di avere una bella occasione da sfruttare per migliorare il quarto posto in classifica e continuare la sua corsa verso posizioni più alte in regular season, dunque staremo a vedere…