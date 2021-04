Diretta Milano Varese/ Streaming video tv: derby tra opposti (basket)

DIRETTA MILANO VARESE: L’OLIMPIA VUOLE IL RISCATTO

Milano Varese, diretta dagli arbitri Denny Borgioni, Gabriele Bettini e Marco Vita, si gioca alle ore 18.15 di oggi, lunedì 5 aprile 2021, presso il Mediolanum Forum di Assago, che ospiterà dunque questo derby lombardo che costituirà il posticipo per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A di basket 2020-2021, che per il resto abbiamo vissuto sabato. Presentando la diretta di Milano Varese, dobbiamo evidenziare che si tratta naturalmente di una partita che ha scritto la storia del basket italiano e anche internazionale negli ultimi decenni, tuttavia ora le esigenze di classifica della AX Armani Exchange Milano e della Openjobmetis Varese sono radicalmente opposte.

L’Olimpia infatti è capolista in classifica di Serie A con 36 punti, frutto di diciotto vittorie e quattro sconfitte, senza naturalmente dimenticare che Milano si è qualificata per i playoff di Eurolega per la prima volta dopo sette anni di assenza; Varese dal canto suo risponde con appena 16 punti in classifica, cioè otto vittorie e quattordici sconfitte, di conseguenza per gli ospiti l’obiettivo è la salvezza. Milano Varese sarà un derby già scritto?

DIRETTA MILANO VARESE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Varese sarà disponibile per gli abbonati su Eurosport 1, dunque tifosi ed appassionati avranno la doppia possibilità di seguire la partita, perché ricordiamo anche la diretta streaming video che sarà disponibile sulla piattaforma Eurosport Player, che trasmette su abbonamento tutte le partite della Serie A di basket. Per tutti coloro che invece non fossero abbonati ad Eurosport, ricordiamo come primo punto di riferimento il sito Internet della Lega Basket, con tutte le informazioni in tempo reale sulle partite.

DIRETTA MILANO VARESE: IL CONTESTO

La diretta di Milano Varese ci offrirà dunque una delle partite più attese della giornata della Serie A di basket, attesa ulteriormente accresciuta dal fatto che il mitico derby lombardo è slittato a Pasquetta dal momento che settimana scorsa l’Olimpia ha giocato ben due partite in Eurolega. Il momento tuttavia non è dei migliori per l’Olimpia, che sta faticando anche in campionato, dove nella scorsa giornata Milano ha perso a Venezia: rallentamento più che fisiologico in una stagione dai ritmi folli, ma la conseguenza è che il primo posto nella stagione regolare non è ancora garantito, dunque adesso i padroni di casa hanno la necessità di tornare alla vittoria per rintuzzare l’assalto delle inseguitrici.

Dall’altra parte, per Varese fare un colpaccio al Forum varrebbe tantissimo, sia per l’umore di squadra e ambiente, sia per gli effetti benefici in classifica di una simile impresa. Il compito degli uomini di coach Massimo Bulleri naturalmente non sarà facile, però Varese sta bene in questo perioso, come ha dimostrato anche domenica scorsa con la netta vittoria su Trento, dunque puntando su freschezza e motivazioni la Openjobmetis potrebbe anche sperare in grande…



