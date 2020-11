Diretta Milano Venezia/ Streaming video e tv: big match al Forum! (basket A1)

DIRETTA MILANO VENEZIA:SFIDA SCUDETTO!

Milano Venezia, che è in diretta dal Mediolanum Forum, si gioca alle ore 16.00 di domenica 22 novembre: la partita che chiude la nona giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021 ne rappresenta anche il big match, tra le due squadre che si sono aggiudicate gli ultimi quattro scudetti e che sono ancora in corsa per il tricolore. La Reyer lo detiene a tutti gli effetti, visto che l’ultima stagione è stata cancellata per il Coronavirus; nell’ultima giornata non è scesa in campo ma ha un ottimo record (5-2) e insegue anche la sorprendente Brindisi, forte in questo momento di un terzo posto in una classifica ancora in divenire. Dell’Olimpia abbiamo detto tante volte: squadra che in questo momento sta dominando ed è fuori portata per tutte, il successo di Cantù ha rappresentato l’ottava vittoria in altrettante gare e la domanda giusta da farsi è se qualcuno riuscirà a fermarne la striscia. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Milano Venezia; aspettando che le due squadre facciano il loro ingresso sul parquet del Mediolanum Forum, proviamo a valutare quali siano i temi principali legati al big match.

MILANO VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Venezia non sarà una di quelle che vengono trasmesse dalla nostra televisione in questo fine settimana ma tuttavia, come ormai abbiamo imparato, anche questa partita – come tutte quelle del campionato di Serie A1 – è disponibile sulla piattaforma Eurosport Player che ne fornisce la visione in diretta streaming video (utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone) e anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA MILANO VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Non vediamo davvero l’ora di assistere a Milano Venezia, una partita di lusso: le due squadre naturalmente non hanno bisogno di presentazioni, possiamo però dire che per una volta anche l’Olimpia ha scelto la strada della continuità confermando buona parte del roster che l’anno scorso era già affidato a Ettore Messina. Tuttavia la potenza economica di Giorgio Armani ha permesso di inserire pedine devastanti per il contesto nazionale, che si stanno ben comportando anche in Eurolega: la differenza si vede tutta, il record di 8-0 non racconta pienamente quello che l’Olimpia stia facendo sui parquet di tutta Italia infliggendo distacchi netti alle avversarie. Venezia si conosce bene, si piace e pratica un basket efficace nel quale tutti hanno un ruolo da protagonista: la ricetta di Walter De Raffaele è semplice ma funziona, come sta a dimostrare la doppia vittoria su Brindisi e Sassari nei primi veri test stagionali. Quello contro la Virtus Bologna è stato perso, ma il passo per il momento è quello giusto: dovesse battere Milano, la Reyer ovviamente diventerebbe la principale candidata a strapparle uno scudetto che molti considerano già vinto ma siamo solo nel girone di andata della regular season, c’è tutto il tempo perché le cose cambino in un senso o nell’altro…

© RIPRODUZIONE RISERVATA