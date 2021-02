Diretta Milano Venezia/ Streaming video Rai: semifinale Coppa Italia basket

DIRETTA MILANO VENEZIA: OLIMPIA, RIVINCITA DELLO SCORSO ANNO!

Milano Venezia, in diretta dal Mediolanum Forum di Assago, è la prima semifinale della Coppa Italia di basket 2021, che in questi giorni vive la sua Frecciarossa Final Eight che domani sera incoronerà la squadra vincitrice di questa edizione della Coppa Italia. Sicuramente la diretta di Milano Venezia, per la quale ci daremo appuntamento alle ore 18.00 di stasera, sabato 13 febbraio, ci offrirà una semifinale di lusso tra due squadre che negli ultimi anni sono sempre state ai vertici e spesso hanno vinto, dunque la sfida tra Armani Exchange Olimpia Milano e Umana Reyer Venezia sarà imperdibile per tutti gli appassionati. Milano e Venezia sono giunte in semifinale vincendo i due quarti di giovedì sera: tutto facile per l’Olimpia che ha travolto Reggio Emilia con un eloquente 80-52, più palpitante la sfida della Reyer con la Virtus Bologna, che però alla fine ha premiato Venezia per 89-82. Cosa succederà dunque oggi nell’avvincente semifinale Milano Venezia?

DIRETTA MILANO VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Venezia, come per tutte le partite della Final Eight di Coppa Italia 2021, sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57) oppure agli abbonati su Eurosport 1, di conseguenza sarà doppia anche la possibilità della diretta streaming video, garantita sia da Rai Play per tutti sia da Eurosport Player, logicamente in questo caso ai soli abbonati. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MILANO VENEZIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Milano Venezia, possiamo dare uno sguardo più approfondito a ciò che è successo giovedì sera nei due quarti di finale di Olimpia e Reyer. Tutto facile per Milano nella prima partita contro Reggio Emilia, che di fatto non ha mai avuto storia: attacco efficace, difesa impenetrabile e giochi chiusi con enorme anticipo (+19 all’intervallo lungo, +28 alla fine del terzo quarto). Milano arriverà dunque di slancio alla semifinale odierna, mentre Venezia – come era d’altronde prevedibile – ha dovuto soffrire di più contro la Virtus Bologna nel quarto di finale più prestigioso di questa Coppa Italia 2021: la Reyer è partita bene ed è stata in vantaggio sostanzialmente per tutta la partita, ma con la Virtus comunque sempre in scia in una partita vibrante e dall’esito non scontato, che però sicuramente avrà fatto molto felice coach Walter De Raffaele. Adesso arriva una sfida se possibile ancora più difficile contro Ettore Messina: ne vedremo delle belle…



