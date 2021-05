Diretta Milano Venezia/ Streaming video Rai: via alle semifinali (basket)

DIRETTA MILANO VENEZIA: PER DECIDERE LA FINALISTA!

Milano Venezia, in diretta dal Mediolanum Forum di Assago alle ore 21.00 di questa sera, sabato 22 maggio 2021, è la partita valida come gara-1 della semifinale playoff scudetto della Serie A di basket, che aprirà una serie che si annuncia avvincente tra l’Olimpia Milano e la Umana Reyer Venezia. Presentando la diretta di Milano Venezia, potremmo dire semplicemente che si tratta della sfida tra la squadra più forte d’Italia e quella che porta sul petto il tricolore dello scudetto, anche se vinto due anni fa a causa dell’interruzione della passata stagione. Venezia ormai da diversi anni è una garanzia, però la sfida contro l’Olimpia Milano si annuncia davvero difficile per i lagunari, perché l’Armani Exchange di Ettore Messina finora in stagione è stata perfetta.

Milano ha vinto Supercoppa Italiana e Coppa Italia, ha chiuso al primo posto la stagione regolare, ha liquidato 3-0 Trento nei quarti e in Eurolega è tornata alle Final Four per la prima volta dopo addirittura 29 anni. Alla Reyer l’arduo compito di provare a sconfiggerla ben tre volte: cosa succederà stasera in gara-1 di Milano Venezia?

DIRETTA MILANO VENEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Venezia sarà garantita sia in chiaro per tutti da Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) sia per gli abbonati sul canale Eurosport 2, punto di riferimento essenziale per gli appassionati di basket. Di conseguenza raddoppia anche la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video, fornita sia da Rai Play per tutti sia da Eurosport Player per i propri abbonati.

DIRETTA MILANO VENEZIA: IL CONTESTO

Arriviamo alla diretta di Milano Venezia, gara-1 della semifinale scudetto, dopo due quarti di finale ben diversi tra loro, come era d’altronde prevedibile. L’Olimpia Milano, testa di serie numero 1, non ha avuto difficoltà nel sconfiggere per tre volte Trento, che era l’ottava in classifica della stagione regolare, per chiudere la serie con un rapido 3-0 e salvare energie per un finale di stagione che si annuncia molto intenso, considerando che nel prossimo weekend ci sarà la Final Four di Eurolega che cadrà proprio nel mezzo di queste semifinali playoff. Molto più dura è stata la battaglia per Venezia, testa di serie numero 4, che ha sfidato la quinta Sassari nella serie nettamente più equilibrata, decisa solamente in gara-5 in favore della Umana Reyer grazie al fattore campo favorevole. Le tre vittorie casalinghe sono sempre arrivate per pochi punti: i lagunari di Walter De Raffaele hanno dovuto soffrire, ma sicuramente sanno dare qualcosa in più nei momenti decisivi. Una dote che potrebbe essere basilare contro la corazzata Milano…

