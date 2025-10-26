Diretta Milano Venezia streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la quarta giornata di basket Serie A1.

DIRETTA MILANO VENEZIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Solo pochi minuti ci separano dalla palla a due per la diretta Milano Venezia, abbiamo già detto che è quasi incredibile il fatto che queste due squadre non si siano mai affrontate in finale scudetto, perché c’è stato il periodo compreso tra il 2016 e il 2019 nel quale Olimpia e Reyer si sono divise i quattro scudetti alternandosi alla perfezione nell’albo d’oro. Milano aveva battuto Reggio Emilia, poi il turno di Venezia nella finale contro Trento, quindi l’Olimpia aveva battuto la stessa Dolomiti Energia e infine ancora gli orogranata avevano festeggiato il secondo tricolore con la bellissima serie contro la Sassari di Gianmarco Pozzecco.

Diretta Brescia Cantù/ Streaming video tv: derby segnato in partenza? (basket A1, oggi 26 ottobre 2025)

Il Covid e soprattutto la crescita esponenziale della Virtus Bologna hanno purtroppo generato un calo da parte della Reyer, che certamente ci ha anche messo del suo; quelle che erano le quattro sorelle sono diventate due ma oggi Venezia sta provando lentamente a tornare sugli scudi, aiutata anche dall’esperienza in Eurocup che però non sta andando per il meglio, come dimostra anche la beffarda sconfitta di mercoledì scorso nella spettacolare partita di Cluj-Napoca. Ora Neven Spahija torna a concentrarsi sul campionato di Serie A1 e ci prova nel big match: mettiamoci comodi allora, perché la diretta Milano Venezia prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Tortona Trapani (risultato finale 108-100): controsorpasso Derthona! (oggi 25 ottobre 2025)

DIRETTA MILANO VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Va anche in tv la diretta Milano Venezia, come di consueto sul satellite con Sky Sport Uno e Sky Sport Basket a trasmetterla; la diretta streaming video viene invece affidata a Sky Go e LBA Tv.

UNA SUPER CLASSICA!

Ogni anno la diretta Milano Venezia regala grandi emozioni, in questa stagione va in scena alle ore 16:00 di domenica 26 ottobre e all’Unipol Forum siamo alla quarta giornata di basket Serie A1 2025-2026, per una sfida ormai classica alla quale manca, nello storico, solo una finale scudetto mai andata in scena.

Anche così però Olimpia e Reyer sono fiere rivali: c’è stato un periodo in cui lo erano anche per il tricolore, oggi forse non direttamente ma in ogni caso Milano rimane una delle grandi favorite per il titolo, anche se ha iniziato in maniera alterna la sua stagione, e a Sassari ha vinto solo sul filo di lana.

DIRETTA/ Varese Trento (risultato finale 74-85): rimonta ospite! (oggi 25 ottobre 2025)

Venezia, forse, sta facendo meglio anche per quelle che erano le previsioni: non è tanto il +36 rifilato a Trieste nell’ultima partita, in generale la Reyer dà la sensazione di essere squadra solida e con talento, peccato che per il momento in Eurocup stia continuando a faticare e vincere poco.

Qui però parliamo del campionato di Serie A1 e allora Neven Spahija ha tutte le possibilità di espugnare il parquet dell’Olimpia nella diretta Milano Venezia, detto che i padroni di casa restano comunque favoriti e, dopo il ko contro Tortona all’esordio, potrebbero prendersi la terza vittoria consecutiva che sarebbe buona per il morale.

DIRETTA MILANO VENEZIA: OLIMPIA ANCORA IN RODAGGIO

Abbiamo già detto che la diretta Milano Venezia regala emozioni a prescindere: parliamo infatti di due società che hanno fatto da punto di riferimento nell’ultimo decennio, l’Olimpia ha vinto molto di più ed è sempre rimasta costante in cima alla piramide del nostro basket ma è affascinante anche la storia della Reyer, che dopo tanti anni bui o comunque di scarsa competitività ha saputo sfruttare una sorta di cambio delle gerarchie e si è inserita perfettamente, vincendo lo scudetto per due volte in tre anni e vivendo un momento davvero interessante nel quale era davvero una delle corazzate italiane.

Purtroppo il progetto di arrivare in Eurolega tramite la vittoria della Eurocup non si è ancora concretizzato; a proposito di Europa, Milano spera questa volta di prendersi una bella soddisfazione ma è ancora in fase di rodaggio, ha aggiunto parecchi giocatori nuovi ed Ettore Messina deve gestire anche psicologicamente e dal lato umano un roster con tante soluzioni, nel quale di volta in volta le rotazioni obbligano a lasciare fuori qualcuno con il rischio di sbagliare le scelte. La diretta Milano Venezia è sicuramente un bel banco di prova per entrambe le squadre, vedremo cosa succederà all’Unipol Forum oggi pomeriggio…