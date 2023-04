Diretta Milano Venezia/ Streaming video tv: Olimpia per rialzarsi subito! (basket A1)

DIRETTA MILANO VENEZIA: UN MATCH CLASSICO!

Milano Venezia è in diretta dal Mediolanum Forum, alle ore 18:30 di domenica 2 aprile: la partita è valida per la 24^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Match classico che l’Olimpia affronta in un momento delicato: dopo il ko interno contro la Virtus Bologna, Milano ha perso anche a Brescia e così sono adesso due le partite di distanza dalla Segafredo capolista, con il fiato di Tortona ancora sul collo e Sassari che potenzialmente potrebbe arrivare, sfruttando il fatto che in queste settimane Ettore Messina sia concentrato sulla grande rimonta in Eurolega.

Venezia invece ha terminato il girone di Eurocup e ora si lancia verso gli ottavi di finale; prima vuole provare a recuperare altro terreno in Serie A1 e rimettersi in zona playoff, la vittoria contro Reggio Emilia era da pronostico ma non per questo meno importante per una squadra che ha avuto periodi di difficoltà non indifferenti. Vedremo tra poco quello che succederà nella diretta di Milano Venezia, nel frattempo possiamo fare una rapida analisi sui temi principali di questa partita.

DIRETTA MILANO VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Venezia viene trasmessa su Eurosport 2: dunque l’appuntamento con questa partita è per gli abbonati alla televisione satellitare, precisamente al canale 211 del loro decoder di Sky. In alternativa, naturalmente, va ricordato che tutti i match di basket Serie A1 sono forniti dal portale Eleven Sports: la visione sarà in diretta streaming video, e si potrà decidere se abbonarsi al servizio oppure acquistare l’evento on demand – il pacchetto è disponibile anche sulla piattaforma DAZN. Infine, sul sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA MILANO VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Milano Venezia rappresenta una partita tra due squadre che in epoca recente hanno fatto parte delle famose quattro sorelle (le altre erano Virtus Bologna e Sassari) ma si è trattato di un periodo storico durato pochissimo perché poi il Banco di Sardegna e la stessa Reyer non hanno più tenuto il passo di due società che hanno scavato un solco profondissimo nei confronti delle avversarie. La curiosità se vogliamo è che Milano e Venezia non si siano mai incrociate in una finale scudetto, pur se tra il 2016 e il 2022 almeno una di loro ci è sempre arrivata: misteri degli incroci playoff.

Sta di fatto che adesso l’Olimpia sta rincorrendo un posto nei playoff di Eurolega che sarebbe incredibile, e dunque inevitabilmente lascia qualcosa in campionato; del resto Ettore Messina sa fin troppo bene che il tricolore può arrivare anche senza avere il fattore campo in determinate serie, quindi la priorità rimane l’Europa almeno per le ultime partite che restano da giocare. Venezia dopo giornate buie che sono culminate nell’incredibile esonero di Walter De Raffaele sembra aver rialzato la testa; in Eurocup giocherà comunque meno, ma la fase ad eliminazione diretta può essere snervante e allora attenzione a ulteriori cali…











