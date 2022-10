Diretta Milano Verona/ Streaming video Rai: lombardi favoriti (volley)

Milano Verona, diretta dagli arbitri Rossella Piana e Stefano Caretti presso l’Allianz Cloud (lo storico Palalido) naturalmente di Milano, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 30 ottobre 2022, all’interno del programma della quinta giornata della Superlega di volley maschile. Allianz Milano e WithU Verona daranno vita alla sfida tra due belle realtà del campionato dei campioni del Mondo di pallavolo, perché non ci stancheremo ancora per molto tempo di ricordare che l’estate 2022 ha portato all’Italia del volley maschile il quarto titolo iridato della nostra storia, trampolino di lancio perfetto anche per l’attività dei club.

DIRETTA/ Novara Scandicci (risultato finale 3-0): vittoria schiacciante della Igor!

La diretta di Milano Verona ci consente di mettere sotto i riflettori due squadre che che potremmo definire della “media borghesia” di questa Superlega, con Milano che dopo le prime quattro giornate ha raccolto 7 punti in classifica, mentre Verona è di poco dietro rispetto ai meneghini, avendo totalizzato finora 5 punti. Potrebbe esserci il sorpasso in caso di colpo esterno, mentre Milano punta naturalmente a un deciso allungo nei confronti degli scaligeri: che cosa ci offrirà quindi la diretta di Milano Verona?

Diretta/ Cisterna Siena (risultato finale 1-3): i toscani la chiudono!

DIRETTA MILANO VERONA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Verona sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è una delle due partite di questa giornata di Superlega selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Milano Verona sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI MILANO VERONA

DIRETTA MILANO VERONA: RISULTATI E CONTESTO

In base a quanto abbiamo già detto, ecco che la diretta di Milano Verona potrebbe aiutarci a capire quali potranno essere le prospettive di lombardi e veneti in Superlega. Milano aveva debuttato molto male, perdendo in casa per 0-3 al cospetto di Cisterna alla prima giornata di campionato, poi si è rialzata vincendo per 2-3 a Monza il derby lombardo nella seconda giornata. Da qui Milano ha saputo infilare un tris di successi, proseguito infatti la domenica successiva con il 3-0 casalingo rifilato a Siena e infine nella scorsa giornata con il prestigioso successo per 2-3 sullo storico campo di Modena.

Diretta/ Cuneo Chieri (risultato finale 0-3): le piemontesi sul velluto

Verona aveva cominciato meglio, perché la WithU era stata capace di vincere 2-3 sul difficile campo di Piacenza alla prima giornata, per poi sconfiggere sempre in cinque set Trento nel derby dell’Adige alla seconda giornata. La giornata successiva ha però portato la secca sconfitta per 3-0 a Perugia, infine il primo vero passo falso è arrivato otto giorni fa, con l’imprevista sconfitta casalinga contro Taranto per 2-3. Serve invertire subito la tendenza per rilanciarsi, ma tutto dipenderà dal verdetto della diretta di Milano Verona…











© RIPRODUZIONE RISERVATA