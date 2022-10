Diretta Milano Verona/ Streaming video tv: torna una grande classica! (basket A1)

DIRETTA MILANO VERONA: UNA GRANDE CLASSICA!

Milano Verona viene diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Andrea Bongiorni e Silvia Marziali: alle ore 18:00 di domenica 30 ottobre il Mediolanum Forum ospita la partita valida per la 5^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Sfida classica, che ovviamente non si gioca da tempo: conosciamo bene la storia della Scaligera, tornata finalmente nel massimo torneo di pallacanestro e che ora deve remare forte per arrivare alla salvezza, perché dopo aver iniziato con una vittoria ha perso tre partite consecutive e ha già perso qualche certezza, oltre a quel Wayne Selden di cui abbiamo parlato la scorsa settimana.

L’Olimpia, diventata una corazzata del nostro movimento e campione d’Italia in carica, gioca per vincere tutto: in campionato si è appena fermata per la prima volta, cadendo sul parquet di Venezia, poi ha giocato a Barcellona in Eurolega e dunque va a caccia di riscatto, sapendo che le energie andranno gestite al meglio. Non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà sul parquet del Mediolanum Forum; mentre aspettiamo che la diretta di Milano Verona prenda il via, proviamo a fare qualche ragionamento circa i temi principali che sono legati alla partita.

DIRETTA MILANO VERONA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Verona non è una delle partite che vengono trasmesse sui canali della nostra televisione per questa 5^ giornata di Serie A1: ovviamente però c’è l’alternativa, che da questa stagione è rappresentata da Eleven Sports. Il portale fornisce tutte le gare del massimo campionato di basket, si tratterà di una visione in diretta streaming video e ci si potrà abbonare al servizio così come acquistare on demand il singolo evento. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, avrete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA MILANO VERONA: RISULTATI E CONTESTO

Si gioca tra poco la diretta di Milano Verona, una partita che come detto affonda le radici nella storia del nostro basket ma che poi è mancata per tanti anni, causa ovviamente della caduta della Scaligera che ha impiegato 20 anni per tornare in Serie A1, e che ora che finalmente è arrivata al livello che le compete (o che chiede la piazza) sta scoprendo che mantenere la categoria sarà tutt’altro che facile. Domenica scorsa Verona ha perso una partita particolarmente importante contro Scafati, che sarebbe stata utile per battere una concorrente diretta; al Mediolanum Forum si sa di poter cadere, ma vedremo la reazione emotiva.

Milano come detto viaggia senza preoccuparsi troppo (relativamente, questo è ovvio) di quanto succede in regular season: sa bene che il vero appuntamento sarà quello dei playoff, anche perché tra Serie A1 ed Eurolega bisognerà giocare 64 partite solo per arrivare alle due post season, e di conseguenza qualche incidente di percorso sarà sempre da tenere in considerazione. Da questo punto di vista non può preoccupare troppo il ko di Venezia, perché si tratta di un’avversaria competitiva e poi perché, appunto, l’Olimpia perderà altre partite nel corso del cammino, ma quel che davvero importerà sarà posizionarsi in maniera “strategica” per quando si arriverà sul serio a giocare per i titoli. Vedremo intanto cosa succederà tra poche ore nella diretta di Milano Verona…











