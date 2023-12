DIRETTA MILANO VILLEURBANNE/ Video streaming tv: le parole di Ettore Messina (Eurolega oggi 20 dicembre 2023)

DIRETTA MILANO VILLEURBANNE: PARLA MESSINA

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Milano Villeurbanne, ci sembra più che doveroso fare un passo indietro a settimana scorsa per rileggere il commento di coach Ettore Messina sulla vittoria della sua Olimpia Milano a Barcellona: “Abbiamo interpretato bene una partita in cui abbiamo guidato nel punteggio per 40 minuti. Siamo stati bravi a muovere la palla bene anche quando loro hanno alzato la pressione difensiva. Abbiamo cominciato segnando da tre punti ma poi abbinato attaccato l’area, siamo arrivati al ferro, preso dei falli e per 40 minuti siamo stati capaci di difendere. In un momento in cui eravamo poveri di alternative nel ruolo di playmaker, Flaccadori ha giocato una grande partita. Al Palau non si vince spesso per cui spero che questo ci dia fiducia. Ma è stata una vittoria di squadra, tutti hanno aiutato. Vincere al Palau è importante ma abbiamo giocato altre buone partite sia in casa che in trasferta”.

Ettore Messina ha dunque voluto fare un’analisi più completa sulla stagione europea di Milano fino a questo momento: “Quando abbiamo perso spesso questo è accaduto nel quarto quarto dopo aver costruito vantaggi importanti. Questa è una squadra che qualità e cuore. Ci sono state sconfitte dolorose ad esempio a Monaco in modo rocambolesco e due giorni dopo contro la squadra più in forma di Eurolega a Belgrado eravamo avanti di 15. Dopo quelle sconfitte, abbiamo battuto Bologna in campionato e vinto a Barcellona. Non lo fai se non hai dentro qualcosa. Dimostra che qui abbiamo giocatori seri che ci tengono. Dei playmaker abbiamo parlato tanto ma ci è mancato moltissimo Baron, che non ha mai giocato, eppure stiamo giocando bene lo stesso. Adesso tornerà portandoci anche tanto entusiasmo e positività. Queste due vittorie e il ritorno di Baron ci fanno sperare che si possa proseguire su questa scia aspettando ovviamente Mirotic e cercando un aiuto sul mercato”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MILANO VILLEURBANNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Villeurbanne sarà trasmessa come sempre sui canali della televisione satellitare: infatti l’Eurolega è appannaggio di Sky Sport che garantisce tutte le partite delle squadre italiane, più altre scelte di volta in volta. La visione sarà riservata agli abbonati, con l’alternativa della diretta streaming video di Milano Villeurbanne (anche su DAZN); inoltre, su www.euroleaguebasketball.net/euroleague troverete come sempre le informazioni utili sul match, per esempio il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

PARTITA DA VINCERE

Milano Villeurbanne, in diretta naturalmente dal Mediolanum Forum di Assago, si giocherà con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 20 dicembre 2023, per la quindicesima giornata della Eurolega di basket. La settimana prima di Natale ci offre ancora una volta un doppio turno e allora ecco che la diretta di Milano Villeurbanne potrebbe essere un vero e proprio bivio per le sorti europee della EA7 Emporio Armani Milano. D’accordo, questa è una frase che si usa molto spesso nel giornalismo sportivo, però onestamente dopo avere fatto l’impresa vincendo venerdì scorso a Barcellona, sarebbe un delitto perdere in casa contro una delle rivali più deboli di questa Eurolega, cioè i francesi dell’LDLC ASVEL Villeurbanne.

I numeri parlano chiaro: l’Olimpia Milano finora ha raccolto cinque vittorie e nove sconfitte su quattordici partite; bilancio modesto ma non del tutto negativo, si può ancora sperare nei playoff ma naturalmente serve migliorare in termini di continuità, finora tasto dolente. Inutile girarci attorno: contro il Villeurbanne, che finora ha vinto solamente due partite a fronte di ben dodici sconfitte, la vittoria è l’unico risultato concesso per provare cambiare le sorti di questa stagione finora modesta. La situazione è chiara, adesso gli uomini di Ettore Messina devono tradurre in campo i propositi di vittoria: che cosa ci dirà la diretta di Milano Villeurbanne?

DIRETTA MILANO VILLEURBANNE: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Milano Villeurbanne, abbiamo già tratteggiata per sommi capi il cammino dell’Olimpia nelle precedenti quattordici giornate di Eurolega. La partenza purtroppo è stata immediatamente tutta in salita, con una sola vittoria contro l’Olympiakos nelle prime sei giornate; in seguito, il meraviglioso +31 rifilato a Valencia ad inizio novembre ha segnato l’inizio di un periodo più favorevole, ma senza mai trovare la necessaria continuità, motivo per il quale la situazione dell’Olimpia Milano continua ad essere critica, perché gli acuti da soli non bastano, per quanto meravigliosi possano essere.

Ad esempio, possiamo ricordare il netto successo contro l’Anadolu Efes o il +22 di Belgrado in casa della Stella Rossa, fino naturalmente al colpaccio di Barcellona, prima del quale tuttavia erano arrivate ben tre sconfitte consecutive. Il Villeurbanne d’altronde ha una striscia aperta di ben sei ko di fila, dei quali addirittura cinque in casa: attenzione allora alla versione da trasferta, perché le uniche due vittorie dei francesi sono arrivate in viaggio, a Kaunas e Berlino. La spinta del Forum però dovrà aiutare l’Olimpia a cogliere una vittoria fondamentale: cosa ci dirà in tal senso la diretta di Milano Villeurbanne?











