Diretta Milano Villeurbanne/ Streaming video tv: l’Olimpia è in casa (Eurolega)

DIRETTA MILANO VILLEURBANNE: MESSINA CERCA IL BIS IN EUROLEGA!

Milano Villeurbanne sarà diretta dagli arbitri Robert Lottermoser, Sergio Silva e Eduard Udyanskyy, e si gioca alle ore 20:45 di venerdì 9 ottobre presso il Mediolanum Forum: seconda giornata di basket Eurolega 2020-2021 ed esordio casalingo nella competizione per l’ Olimpia, che si presenta all’appuntamento da imbattuta con la speranza di allungare la striscia e volare 2-0 nella classifica del girone unico. La vittoria sul campo del Bayern Monaco è arrivata sul filo di lana ma è stata importantissima, perché ha dato tanta fiducia in una competizione che fino a questo momento è stata particolarmente stregata; il Villeurbanne, che l’anno scorso non avrebbe verosimilmente centrato i playoff ed era tornato a giocare in Eurolega dopo 10 anni, si presenta in Lombardia con l’intento di mettere i bastoni tra le ruote di un avversario superiore, sapendo che non sarà affatto semplice. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Milano Villeurbanne, andando innanzitutto a presentare alcuni dei temi principali legati alla serata.

DIRETTA MILANO VILLEURBANNE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Milano Villeurbanne, che non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; per tutti gli appassionati l’appuntamento con le partite di Eurolega è sulla piattaforma Eurosport Player che, previa la sottoscrizione di un abbonamento, fornisce l’intera gamma delle gare in diretta streaming video. Il sito ufficiale www.euroleague.net offre invece le informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori sul parquet e la classifica del girone unico.

DIRETTA MILANO VILLEURBANNE: RISULTATI E CONTESTO

Milano Villeurbanne è una partita che sorride sicuramente all’Olimpia, che come abbiamo detto è stata dominante in questo inizio di stagione. La prima vittoria in Eurolega è stata preziosa ma Messina sa bene di non poter ancora sorridere a 32 denti, perché anche l’anno scorso la squadra aveva avuto un ottimo impatto sulla competizione per poi sciogliersi progressivamente, e arrivare alla sospensione del torneo con una posizione di classifica che non le avrebbe consentito di giocare i playoff. Contro l’Asvel comunque bisogna vincere senza discussioni: i francesi sono caduti sul parquet di Valencia alla prima gara stagionale, partita a punteggio davvero basso che però non può ancora dare indicazioni precise circa la composizione del roster e le qualità tecniche del gruppo transalpino. Milano parte favorita questa sera e spera di prendersi la vittoria casalinga per salire 2-0 in classifica; tra poche ore scopriremo se l’Olimpia sarà davvero in grado di centrare l’obiettivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA