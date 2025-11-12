Diretta Milano Villeurbanne streaming video tv: orario e risultato live per la Eurolega di basket, oggi mercoledì 12 novembre 2025

DIRETTA MILANO VILLAURBANNE (RISULTATO LIVE 18-9): FINE PRIMO QUARTO

Primo quarto molto tattico al Forum in questa diretta, dove l’Olimpia Milano chiude avanti 13-9 contro la Villeurbanne al termine di dieci minuti a basso punteggio ma di grande intensità difensiva. La squadra di Banchi imposta fin da subito un ritmo controllato, affidandosi all’esperienza di Jeff Brooks, il migliore dei suoi in avvio: aggressivo a rimbalzo, preciso nei tagli e autore di canestri pesanti che spezzano la monotonia del match. Bene anche Bolmaro, che alterna momenti di regia a conclusioni personali, mostrando grande lucidità nella gestione dei possessi.

La Villeurbanne, dal canto suo, prova a rimanere agganciata con Traore e Ndiaye, unici a trovare continuità in un primo periodo in cui gli ospiti faticano a costruire buoni tiri. La difesa francese però limita bene l’attacco milanese, costringendo l’Armani a diverse conclusioni forzate. Nebo lotta sotto le plance, garantendo presenza fisica e secondi possessi, mentre Booker si mette in ritmo dalla media distanza. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MILANO VILLEURBANNE (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE

Non è certo una grande classica del basket europeo, però dal 13 dicembre 2019 la diretta Milano Villeurbanne vanta ben undici precedenti, quindi il testa a testa diventa molto interessante. L’Olimpia Milano è in vantaggio grazie a sette vittorie a fronte di quattro successi per i francesi, un bilancio positivo che è dovuto in gran parte alla doppia vittoria della EA7 nella scorsa stagione di Eurolega. Ricordiamo infatti che Milano aveva vinto in casa per 92-84 il 6 dicembre 2024 per poi imporsi anche in Francia nella partita di ritorno, con il risultato di 66-75 il 2 gennaio scorso.

Scherzi del calendario, le due partite furono collocate a meno di un mese di distanza fra loro, mentre in questa stagione il ritorno sarà a febbraio. In casa l’Olimpia ha vinto quattro volte su cinque, bisognerà quindi sfruttare anche il vantaggio del fattore campo questa sera nella diretta Milano Villeurbanne che adesso comincia davvero: parola al campo del Forum di Assago, via! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MILANO VILLEURBANNE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Nulla di nuovo: la diretta Milano Villeurbanne in tv sarà per gli abbonati sui canali di Sky Sport oppure tramite i consueti servizi associati per la diretta streaming video.

MILANO VILLEURBANNE: UNA PARTITA DA VINCERE

Con tutto il rispetto che è sempre dovuto in Eurolega, stasera la diretta Milano Villeurbanne proporrà una partita da vincere ai padroni di casa all’Unipol Forum di Assago. Fissiamo anzitutto l’appuntamento con il match per la decima giornata: la palla a due sarà alle ore 20.30 oggi, mercoledì 12 novembre 2025.

Abbiamo ancora negli occhi la meravigliosa impresa di venerdì scorso, cioè la vittoria per 93-97 in casa dell’Anadolu Efes Istanbul dopo addirittura due tempi supplementari, una fatica notevole ma anche una di quelle vittorie che valgono più di quanto possa indicare la classifica, che per la EA7 Emporio Armani Milano parla finora di quattro successi e cinque sconfitte.

L’Olimpia Milano viaggia quindi su ritmi discreti, ma pur sempre sotto il 50%, che potrebbe essere raggiunto questa sera in caso di successo contro i francesi del LDLC ASVEL Villeurbanne. Francamente è l’occasione sulla carta perfetta, in casa contro una rivale che finora vanta solo due vittorie a fronte di sette sconfitte.

Si potrebbe obiettare che finora per Milano giocare in casa non sia stato un grande vantaggio, dal momento che tre vittorie su quattro sono arrivate lontano dal Forum, quindi è il momento per provare a migliorare questa statistica andando a caccia del successo nella diretta Milano Villeurbanne…

DIRETTA MILANO VILLEURBANNE: PER MIGLIORARE I NUMERI IN CASA

Presentando la diretta Milano Villeurbanne dobbiamo allora proseguire il nostro ragionamento sul rendimento in casa e in trasferta. Innanzitutto dobbiamo notare uno squilibrio nei numeri, perché finora l’Olimpia Milano ha giocato appena tre volte in casa a fronte di ben sei trasferte. Avrebbe potuto essere una partenza in salita, la EA7 invece ha retto bene l’impatto mantenendo un ottimo 50% (3-3) fuori casa, con la perla appunto del match ad Istanbul, che è destinato ad entrare nella storia. In casa invece l’inizio era stato più faticoso, con due sconfitte consecutive al Forum per gli uomini di coach Ettore Messina.

Il successo per 86-77 contro Paris ha sbloccato questo dato e, unito alla successiva vittoria a Istanbul, fa sì che in questo momento l’Olimpia abbia una piccola striscia positiva di due partite. Il fattore campo tuttavia potrebbe valere soprattutto perché i francesi in trasferta finora hanno sempre perso, cogliendo in casale loro due vittorie stagionali. Insomma, gli uomini di coach Pierric Poupet soffrono molto lontano da casa, all’Olimpia il compito di confermare questa statistica con una vittoria nella diretta Milano Villeurbanne…