DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: crisi Olimpia, gli scenari (basket A1, 10 dicembre 2023)

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: GLI SCENARI DELLA CRISI

Avvicinandoci alla diretta di Milano Virtus Bologna possiamo andare ad approfondire gli scenari di casa Olimpia. Negli ultimi giorni si è parlato molto delle dimissioni di Ettore Messina: c’è chi, in ambienti anche informati, sostiene che queste dimissioni siano già state consegnate ma che società e coach stiano aspettando il momento giusto per ufficializzarle, momento che arriverebbe dopo questo trittico Bayern-Partizan-Virtus Bologna con le prime due partite perse sprecando un grande vantaggio. Poi, cosa succederà? Ecco: Messina resterebbe comunque a Milano, ma in qualità di dirigente; per la panchina, si pensa allo storico vice Mario Fioretti (assistente Olimpia dall’avvento di Giorgio Armani, dunque 19 anni fa) e magari non solo come traghettatore.

Invece, qualora la società dovesse decidere per il nome “forte”, i candidati potrebbero essere Andrea Trinchieri (sarebbe un ritorno) che ha anche parecchia esperienza in Eurolega, magari quel Walter De Raffaele che ha vinto due scudetti con Venezia o uno straniero, anche se qui è più complesso stabilire di chi si tratterebbe. Una cosa è certa: a Milano potrebbe presto innescarsi un terremoto, poi sarà da vedere come la squadra eventualmente reagirebbe sul campo perché non necessariamente cambiare allenatore porterebbe stravolgimenti, negativi o positivi che possano essere, soprattutto pensando a una figura come quella di Ettore Messina. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Virtus Bologna sarà in chiaro, con doppia opzione: viene infatti trasmessa sul canonico canale DMAX, al numero 52 del digitale terrestre, ma per l’occasione sarà anche fornita da Nove. Va però ricordato che c’è un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

MILANO VIRTUS BOLOGNA: ECCO IL BIG MATCH!

Milano Virtus Bologna, partita diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Manuel Mazzoni e Andrea Valzani, va in scena alle ore 17:30 di domenica 10 dicembre: ecco finalmente il big match nell’undicesima giornata di basket Serie A1 2023-2024, anche se di questa sfida abbiamo già avuto un doppio assaggio in stagione con la semifinale di Supercoppa e l’andata nel girone di Eurolega, gare entrambe vinte dalla Virtus Bologna che tra l’altro si presenta meglio in classifica, avendo il primo posto in coabitazione con Brescia dopo la nettissima affermazione contro Tortona.

Milano invece è in crisi: è davvero strano vedere l’Olimpia al 50% di vittorie in Serie A1, la situazione in Eurolega parla già di lotta molto complicata anche solo per raggiungere il play in e nell’aria aleggiano le possibili (probabili?) dimissioni di Ettore Messina, al netto del prolungamento del contratto. Quello che sappiamo è che la sconfitta maturata a Sassari ha complicato ancor più le cose; adesso vedremo cosa succederà nella diretta di Milano Virtus Bologna, della quale possiamo certamente presentare altri temi aspettando che al Mediolanum Forum si giochi.

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: SITUAZIONE E CONTESTO

L’attesa per la diretta di Milano Virtus Bologna è sempre spasmodica, ancor più oggi che l’Olimpia deve fornire risposte importanti: abbiamo detto di Messina, grande ex della partita che dopo aver perso a Sassari ha apertamente parlato della possibilità di dimissioni, poi ha rinnovato il contratto fino al 2026 ma potrebbe comunque lasciare la guida tecnica della squadra e restare come dirigente. La situazione a Milano è calda, la squadra ha già perso tante partite e in questo momento, al netto di allarmismi ancora prematuri, sarebbe clamorosamente fuori dai playoff di Serie A1.

La Virtus Bologna invece naviga come ci si aspettava: un paio di battute d’arresto magari poco prevedibili ma strutturali in una regular season di 30 partite, primo posto in classifica e un passo ottimo anche in Eurolega, con la sensazione che Luca Banchi (anche lui un ex) abbia aggiunto ancora qualcosa rispetto alla fuoriserie che Sasha Djordjevic e Sergio Scariolo avevano portato allo scudetto e altre due finali, ovviamente tutte contro Milano. Insomma: questo pomeriggio al Mediolanum Forum chi dovrà fornire risposte è soprattutto l’Olimpia.











