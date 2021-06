Diretta Milano Virtus Bologna/ Streaming video Rai: ecco la finale scudetto! (basket)

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: INIZIA LA FINALE!

Milano Virtus Bologna, in diretta dal Mediolanum Forum alle ore 20:45 di sabato 5 giugno, è gara-1 della finale scudetto di basket Serie A1 2020-2021: finalmente ci siamo, sono rimaste due squadre a contendersi il titolo lasciato vacante da Venezia, e una di queste si cucirà sulla maglia un tricolore che lo scorso anno non era stato assegnato. La finale sarà al meglio delle 7 partite, dunque sarà necessario vincerne 4 e l’Olimpia parte favorita non solo per fattori di profondità e qualità del roster ma anche perché potrà eventualmente giocare la partita decisiva in casa; in ogni modo, possiamo sicuramente dire che alla finale siano arrivate le due squadre che erano più attese, e che questa è una finale che fa “pace” con la storia.

Due piazze storiche, due grandi realtà: l’Olimpia arriva dal terzo posto in Eurolega, ha vinto la regular season e nei playoff ha schiantato anche una grande avversaria come la Reyer, non concedendole nemmeno una vittoria. Lo stesso ha fatto la Virtus con Brindisi, impresa impreziosita dal fatto che la Segafredo non avesse il fattore campo. Ora siamo alla resa dei conti: il pronostico dice Olimpia quasi senza discussioni, la realtà è che la finale scudetto andrà giocata e vinta anche dalla banda di Ettore Messina e dunque aspettiamo con trepidazione la diretta di Milano Virtus Bologna, che ci fornirà tanti temi che ora proveremo ad analizzare.

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Virtus Bologna, e sarà così per tutta la serie di finale e come avevamo visto anche in occasione delle semifinali, sarà trasmessa sia su Rai Sport + che su Eurosport 2: nel primo caso appuntamento in chiaro per tutti sul digitale terrestre, nel secondo invece riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare. Il servizio di diretta streaming video, per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, viene invece fornito dall’applicazione Eurosport Player, e anche in questo caso sarà necessario essere abbonati alla piattaforma. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Da dove iniziare per parlare di Milano Virtus Bologna? Dal fatto che l’ultimo scudetto delle V nere è di 20 anni fa e che l’allenatore era Ettore Messina? Dal passato in maglia e panchina Olimpia di Sasha Djordjevic, in campo quando Ruben Douglas gelò il Forum consegnando il titolo alla Fortitudo? Dalle due semifinali timbrate in Europa, entrambe perse ma con risvolti umorali completamente diversi? Dal fatto che, presto o tardi, queste due società potrebbero incrociarsi in Eurolega? Quello che sappiamo è che Milano Virtus Bologna, ci ripetiamo e non ce ne vogliano le altre squadre, è la finale che quasi tutti gli appassionati volevano: finalmente il basket italiano torna a salutare una serie per lo scudetto che coinvolge due piazze che hanno scritto la storia del movimento, che hanno avuto periodi difficili ma che sono tornate all’ultimo atto, lo hanno fatto con un 6-0 nei playoff e ora si giocano il tutto per tutto. Alla Virtus resta solo il tricolore per salvare la stagione e in ogni caso il divorzio da Djordjevic sembra segnato, l’Olimpia ha già messo in bacheca Supercoppa e Coppa Italia ma chiaramente lo scudetto è l’obiettivo più ambito: gara-1 è dietro l’angolo, e noi aspettiamo…



