Diretta Milano Virtus Bologna/ Streaming video Rai: le V nere puntano al bis!

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: OGGI GARA 2 FINALE PLAY OFF

Milano Virtus Bologna, diretta dalla terna arbitrale Paternicò, Attard e Paglialunga, è la partita di basket in programma oggi, lunedì 7 giugno 2021 al Mediolanum Forum: palla a due prevIsto per le ore 20.45. In terra lombarda si accende oggi gara 2 della finale per i play off di Basket A1 e la squadra di Messina ha dunque subito l’occasione di recuperare il pesante KO sofferto solo pochi giorni fa nel primo impegno contro gli emiliani.

La strada per lo scudetto dunque per i milanesi, gran favoriti alla vigilia, si è fatta subito in salita, ma per i biancorossi potrebbe essere solo una falsa partenza: dipenderà dalla prestazione offerta questa sera contro la Virtus, avversario da non sottovalutare, galvanizzato dall’ultima impresa. Con la diretta tra Milano e Virtus Bologna ci attenderà una gara 2 per la finale scudetto davvero palpitante: chissà che accadrà sul parquet!.

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Virtus Bologna, e sarà così per tutta la serie di finale e come avevamo visto anche in occasione delle semifinali, sarà trasmessa sia su Rai Sport + che su Eurosport 2: nel primo caso appuntamento in chiaro per tutti sul digitale terrestre, nel secondo invece riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare. Il servizio di diretta streaming video, per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, viene invece fornito dall’applicazione Eurosport Player, e anche in questo caso sarà necessario essere abbonati alla piattaforma. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA, GARA 2: CHE È SUCCESSO AL DEBUTTO DELLA SERIE

Impazienti di dare il via alla diretta tra Milano e Virtus Bologna, gara 2 della finale per i play off della Serie A1 di basket, pure ci pare doveroso ricordare che cosa era successo solo pochi giorni fa nella gara di debutto della serie. Come abbiamo accennato prima, al Mediolanum forum lo scorso venerdi fu gran colpaccio delle V nere, che vincendo con il risultato di 83-77 pure sono riuscire a far saltare il fattore campo: un evento che era accaduto solo 2 volte negli ultimi 13 anni (e che pure in un caso la squadra vincere era riuscita a conquistare anche lo scudetto, ovvero Siena nel 2012-13). Per gli emiliani un gran gara quella di venerdì: dopo una partenza complicata, la squadra di Djordjevic ha comandato per 33 minuti , grazie anche alla straordinaria prestazione di Teodosic, che alla sirena finale conterà a tabella 19 punti, 7 assist e 8 falli subiti. Milano provò a reagire con forza, ma benchè Datome, Rodriguez e Leday abbiano cose importanti in campo, la Vitus Bologna ha giocato compatta, non perdendo mai la freddezza anche nel finale. Markovic, e Belinelli spensero le velleità dei lombardi, a cui dunque non bastano i 16 punti di Leday e Rodriguez: alla sirena è dunque gran successo della Virtus Bologna, che ora sogna di fare il bis fuori casa.



