DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Inizia la diretta Milano Virtus Bologna, primo match all’Unipol Forum per la semifinale playoff. Lunedì sera nel blitz dell’Olimpia in Emilia è stato fondamentale Armoni Brooks, autore di una grande prova: per lui 20 punti esplorando parecchio il tiro dall’arco (4/10), Milano ha tirato con il 35,7% dalla lunga distanza ed è una percentuale ancora rivedibile, ma stavolta ha trovato le armi giuste per sopperire a un fondamentale nel quale la Virtus Bologna ha comunque fatto peggio che in gara-1, un terribile 2/12 con i soli Will Clyburn e Isaia Cordinier, nei loro unici tentativi di serata, a trovare la retina.

Non è bastato il solito orgoglio di Daniel Hackett: Tornike Shengelia è stato fortemente limitato e in 20 minuti ha segnato 7 punti con appena 4 tiri dal campo, grande merito della difesa di Milano che ha poi trovato in attacco i 14 punti a testa di Shavon Shields e Nikola Mirotic, e ha fatto malissimo da sotto con Zach LeDay (4/5) e il già citato Ousmane Diop, 7 punti e 5 rimbalzi. Stasera però le cose potrebbero essere diverse, non resta che affidarsi al campo per scoprirlo e allora mettiamoci comodi per continuare a seguire insieme questa bellissima serie tra due corazzate, la diretta Milano Virtus Bologna sta finalmente per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA IN STREAMING VIDEO TV

Anche per gara-3 la diretta Milano Virtus Bologna viene proposta in chiaro su DMAX e in abbonamento su Eurosport 2, a pagamento anche la diretta streaming video che sarà come sempre su DAZN.

MILANO VIRTUS BOLOGNA: SERIE RIBALTATA!

Alle ore 20:45 di giovedì 5 giugno la diretta Milano Virtus Bologna porta la serie di semifinale playoff all’Unipol Forum: il big match tra le due corazzate di basket Serie A1 2024-2025 arriva ad Assago in parità, siamo 1-1 perché lunedì l’Olimpia ha fatto il colpo alla Unipol Arena, prendendosi una vittoria che è stata in discussione solo per un breve periodo e che alla fine è anche stata netta nel punteggio, un +19 in favore di Milano che, tutto sommato, racconta quella che fin da subito è stata l’intensità tra le due squadre, e le difficoltà della Segafredo di trovare continuità dall’arco ha fatto la differenza.

La Virtus Bologna ha segnato due punti in meno rispetto a gara-1, ma questa volta ha perso: il trend sembra dunque essere questo, Milano è riuscita a trovare fluidità offensiva pur mantenendo la sua impermeabilità nella propria metà campo e ha portato a casa un successo fondamentale, perché ora “basterà” difendere il fattore campo per volare per la quinta volta consecutiva alla finale scudetto. La palla della diretta Milano Virtus Bologna passa nelle mani delle V nere che dovranno necessariamente sbancare il campo avversario in una delle due gare: vedremo intanto come andrà gara-3 questa sera…

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: SENTIMENTI CONTRASTANTI

Naturalmente per la diretta Milano Virtus Bologna c’è grande attesa, nonostante il blitz esterno dell’Olimpia la serie di semifinale potrebbe non essere ancora finita ed è chiaro che questa sera la Segafredo proverà a mettere in campo quelle cose che non è riuscita a garantire lunedì sera, anche per la bravura dell’avversaria che ha rovinato il piano partita, per esempio limitando il fattore Tornike Shengelia grazie soprattutto alla grande difesa di Ousmane Diop, eroe a sorpresa ma elemento che in un contesto del genere può sempre e comunque fare la differenza in mezzo a tanti campioni.

Come dicevamo, la Virtus Bologna ci ha creduto solo nel terzo quarto quando è riuscita a piazzare un bel parziale che l’ha fatta tornare a -6; tuttavia Milano non ha perso la concentrazione e soprattutto la calma, con pazienza è tornata ad avere un vantaggio in doppia cifra e nel finale ha anche dilagato, punizione forse troppo severa per la Segafredo ma il risultato riflette quello che si è visto in campo. Ettore Messina potrebbe aver trovato la giusta chiave, ma non può dormire sonni tranquilli: ha troppa esperienza per non sapere che in una serie del genere la grande rivale può immediatamente trovare gli accorgimenti necessari a operare il contro-ribaltone…