DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: i propositi di Stavropoulos

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: PARLA STAVROPOULOS

Mentre si avvicina la diretta di Milano Virtus Bologna, è sicuramente interessante leggere le parole di Christos Stavropoulos, GM dell’EA7 Emporio Armani Milano, che dopo la vittoria ad Atene del torneo Pavlos Giannakopoulos ha dichiarato in una intervista al QS: “Siamo contenti perché abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo posti. Credo che abbiamo fatto un mercato molto importante, nonostante sia stato difficile, anche senza la concorrenza in Eurolega delle squadre russe. Abbiamo investito bene, abbiamo una squadra divertente, sono convinto che si sia alzato il livello di buona parte delle squadre, sarà comunque durissima”.

Stavropoulos ha parlato in modo chiaro anche degli obiettivi stagionali di Milano: “Vincere tutto in Italia e andare ai playoff in Eurolega con l’obiettivo di tornare alle Final Four. Il primo anno con Messina ci è mancato un solo tiro per andare in finale, l’anno scorso siamo stati eliminati dai campioni con tanti infortuni (l’Anadolu Efes, ndr), ora vogliamo fare ancora meglio. Il livello è altissimo, abbiamo cercato di dare più profondità”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MILANO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEOE DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dobbiamo segnalare che la diretta tv di Milano Virtus Bologna sarà disponibile per gli abbonati su Eurosport 2 e ci sarà anche una diretta streaming video, dal momento che la Supercoppa Italiana di basket 2022 sarà coperta anche da Eleven Sports ma sempre a pagamento. Di conseguenza pure i siti Internet e i profili social della Lega Basket e delle due società saranno fondamentali punti di riferimento per gli aggiornamenti in tempo reale.

RIVINCITA SCUDETTO?

Milano Virtus Bologna, diretta dagli arbitri Rossi, Attard e Giovannetti alle ore 20.45 di questa sera, mercoledì 28 settembre 2022, si giocherà come seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2022 di basket presso il Palaleonessa A2A di Brescia, sede di questa competizione. L’Olimpia Milano nella scorsa stagione ha fatto la doppietta scudetto-Coppa Italia ed è di conseguenza il punto di riferimento fin dal primo trofeo dell’anno, mentre la Virtus Bologna si presentatore finalista della scorsa Serie A e pure da detentrice della Supercoppa Italiana, che un anno fa vinse proprio contro Milano.

Nei mesi successivi la EA7 Emporio Armani Milano si è presa la rivincita, soprattutto nella finale scudetto, ma naturalmente la sfida con la Virtus Segafredo Bologna resterà quella più attesa e il leitmotiv anche per tutta la stagione 2022-2023 del basket. Intanto si comincia con una partita in Supercoppa Italiana, già al livello della semifinale, nella quale quindi c’è da conquistare il posto in finale: che cosa ci dirà la diretta di Milano Virtus Bologna?

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: IL CONTESTO

Prima partita ufficiale della nuova stagione ed è subito la diretta di Milano Virtus Bologna. Debutto di lusso per Ettore Messina e Sergio Scariolo, quest’ultimo reduce dagli Europei appena vinti con la Spagna e poi subito tornato a svolgere il suo altro lavoro di allenatore della Virtus Bologna. L’anno scorso l’Olimpia Milano ha dominato in Italia, perché la squadra del patron Giorgio Armani ha fatto la doppietta scudetto-Coppa Italia, come solamente nel 2016 era successo in questa epoca. L’obiettivo quindi è provare a fare il “doppio bis”, magari aggiungendoci anche la Supercoppa Italiana ma soprattutto curando in maniera speciale l’Eurolega, nella quale Milano è tornata ai vertici da un paio di anni.

L’Eurolega sarà invece la grande variabile per la Virtus Bologna, che nella scorsa stagione ha comunque fatto festa grazie alla vittoria in Eurocup, trofeo prestigioso di per sé e ancora più prezioso perché ha portato l’accesso alla Eurolega, che però di fatto vorrà dire affrontare due campionati in una sola stagione, missione che fino all’anno scorso toccava solamente a Milano. Questa è la sfida che attende la Virtus Bologna, sulla quale solo il tempo darà risposte: vincere oggi contro Milano sarebbe comunque un buon inizio…











