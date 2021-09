Diretta Milano Virtus Bologna/ Streaming video tv: la finale di Supercoppa basket!

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: LA FINALE!

Milano Virtus Bologna sarà diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Michele Rossi e Guido Giovannetti: alle ore 21:00 di martedì 21 settembre la Unipol Arena ospita l’attesissima finale di Supercoppa basket 2021. È la partita che tutti speravano capitasse: la riedizione dell’ultimo atto dell’anno scorso, ma anche l’ultima finale scudetto. Se nel primo caso l’Olimpia aveva timbrato il trofeo, nel secondo la Segafredo ha vinto il tricolore con un 4-0 in una serie senza storia, sfruttando anche la stanchezza di una Milano che aveva raggiunto la Final Four di Eurolega.

Il passato recente ci ha detto che queste due squadre sono ancora le grandi favorite per arrivare in fondo, e dunque giustamente si incrociano nella prima finale stagionale con la speranza che magari ce ne siano altre. Come andrà a finire, è difficile dirlo; aspettando che la diretta di Milano Virtus Bologna prenda il via, proviamo a fare qualche ragionamento circa i temi principali che sono legati alla finale di Supercoppa basket 2021, sperando ovviamente che possa venirne fuori un bello spettacolo.

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE DI SUPERCOPPA BASKET

Doppio appuntamento con la diretta tv di Milano Virtus Bologna, che sarà trasmessa come di consueto su Eurosport 2 (canale 211 del satellite) ma anche su DMAX, emittente disponibile al numero 52 del digitale terrestre e dunque in chiaro per tutti (è anche sul 170 di Sky o il 28 di Tivù Sat). Naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire la finale di Supercoppa basket 2021 in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.dmax.it o sottoscrivendo un abbonamento a Eurosport Player; la terza opzione resta quella del broadcaster ufficiale del torneo, che come abbiamo imparato nei giorni scorsi è Discovery +.

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Grande appuntamento dunque con la diretta di Milano Virtus Bologna: le due squadre hanno raggiunto la finale di Supercoppa basket 2021 soffrendo non poco per arrivarci. L’Olimpia sembrava in controllo su Brindisi (+14) ma clamorosamente si è trovata sotto di 5 all’inizio del quarto periodo, dovendo rimontare e riuscendo nell’impresa con il fiato alla gola. La Virtus invece per qualche tratto della gara è stata in svantaggio contro Venezia, che come sempre si è dimostrata avversaria di primissimo livello; alla fine la vittoria è stata sigillata con due liberi di Kyle Weems, ma anche la squadra di Sergio Scariolo ha dovuto arrivare agli ultimi possessi.

In finale insomma ci sono le due squadre che ci aspettavamo, ma le semifinali ci hanno detto che la competizione sarà serrata; intanto, questa sera alla Unipol Arena l’Olimpia Milano andrà a caccia di rivincita per la finale scudetto persa, mentre la Segafredo testerà subito le sue possibilità sapendo che quest’anno l’obiettivo principale, oltre a ripetersi in Italia, sarà quello di vincere la Eurocup per tornare finalmente in Eurolega. Intanto però vedremo chi delle due vincerà la Supercoppa basket 2021…



